Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили штрафовать платформы за кино с дискредитацией ценностей - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/gosduma-2062556413.html
В ГД предложили штрафовать платформы за кино с дискредитацией ценностей
В ГД предложили штрафовать платформы за кино с дискредитацией ценностей - РИА Новости, 17.12.2025
В ГД предложили штрафовать платформы за кино с дискредитацией ценностей
В Госдуму будет внесен законопроект о штрафах до 700 тыс рублей для владельцев аудиовизуальных сервисов за распространение фильмов, дискредитирующих... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T10:20:00+03:00
2025-12-17T10:20:00+03:00
общество
россия
антон немкин (депутат)
владимир путин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967341180_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_9e74063c1bc0ca36f64c7ab807ae5eb9.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059890870.html
https://ria.ru/20250817/kinofilmy-2035846196.html
https://ria.ru/20250720/gd-2030261353.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967341180_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_814487e74695ba6ecb40a01adf520a86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, антон немкин (депутат), владимир путин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), единая россия
Общество, Россия, Антон Немкин (депутат), Владимир Путин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Единая Россия
В ГД предложили штрафовать платформы за кино с дискредитацией ценностей

В ГД призвали штрафовать платформы на 700 тыс за кино с дискредитацией ценностей

© iStock.com / AntonioGuillemДевушка смотрит видео в наушниках
Девушка смотрит видео в наушниках - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© iStock.com / AntonioGuillem
Девушка смотрит видео в наушниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Госдуму будет внесен законопроект о штрафах до 700 тыс рублей для владельцев аудиовизуальных сервисов за распространение фильмов, дискредитирующих традиционные ценности РФ, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за нарушение запрета на распространение в аудиовизуальных сервисах произведений, содержащих материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание, будет внесен в Госдуму", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин назвал традиционные ценности основой
4 декабря, 20:04
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому прокатное удостоверение на фильм не выдадут, если он содержит материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отмену. Новшество касается в том числе владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей: на них возложена обязанность не допускать распространение такого рода произведений. Их владельцы будут обязаны в течение суток реагировать на предписания Роскомнадзора, подкрепленные заключением Минкульта. Такой контент сервисы должны будут удалять, после чего постоянно следить, чтобы пользователи не опубликовали его повторно.
Немкин рассказал, что за неисполнение обозначенного требования Роскомнадзора владельцами аудиовизуальных сервисов и владельцами социальных сетей вводится административный штраф до 20 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до 1 миллиона рублей для юридических лиц.
"При повторном нарушении штрафы увеличиваются до 300 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц", - добавил он.
По словам депутата, дополнительно для владельцев аудиовизуальных сервисов вводятся административные штрафы зa распространение аудиовизуальных произведений, которые содержат материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности: до 5 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч для должностных лиц и до 700 тысяч рублей для юридических лиц. При повторном нарушении суммы возрастают соответственно до 150 тысяч рублей для граждан, до 400 тысяч рублей - для должностных лиц, до 3 миллионов рублей - для юридических лиц.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
В Госдуме рассказали о проверке и запрете фильмов
17 августа, 01:48
"При этом ответственность не наступает, если спорное произведение удалено владельцем сервиса в течение суток после отзыва прокатного удостоверения. Срок давности привлечения к административной ответственности по новым составам составляет один год", - отметил депутат.
Немкин рассказал, что возбуждение дел об административных правонарушениях предлагается отнести к компетенции Минкультуры России, а в случае неудаления контента – к Роскомнадзору. Рассмотрение дел будет осуществляться районными судами.
"Срок вступления закона в силу синхронизируется с законом N 324-Ф3 – 1 марта 2026 года. На произведения, размещённые до этой даты или имеющие прокатные удостоверения на момент распространения, предусмотренная ответственность распространяться не будет", - сказал он.
По мнению депутата, принятие этого законопроекта – важный шаг для защиты зрителей и аудитории аудиовизуальных сервисов от материалов, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности.
"Важно понимать, что любые запреты без реальной ответственности редко когда начинают работать в полную силу. Если нет конкретного наказания за нарушение, предписания остаются формальностью и нарушаются дальше, не обеспечивая ни защиту аудитории, ни соблюдение законных норм. Этот законопроект устанавливает прозрачные, понятные и эффективные правила для всей индустрии, создавая реальную систему контроля", - добавил он.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В Госдуме доработали проект о прокатных удостоверениях для показа фильмов
20 июля, 13:27
 
ОбществоРоссияАнтон Немкин (депутат)Владимир ПутинГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Единая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала