В ГД предложили штрафовать платформы за кино с дискредитацией ценностей

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Госдуму будет внесен законопроект о штрафах до 700 тыс рублей для владельцев аудиовизуальных сервисов за распространение фильмов, дискредитирующих традиционные ценности РФ, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за нарушение запрета на распространение в аудиовизуальных сервисах произведений, содержащих материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание, будет внесен в Госдуму ", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому прокатное удостоверение на фильм не выдадут, если он содержит материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отмену. Новшество касается в том числе владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей: на них возложена обязанность не допускать распространение такого рода произведений. Их владельцы будут обязаны в течение суток реагировать на предписания Роскомнадзора , подкрепленные заключением Минкульта . Такой контент сервисы должны будут удалять, после чего постоянно следить, чтобы пользователи не опубликовали его повторно.

Немкин рассказал, что за неисполнение обозначенного требования Роскомнадзора владельцами аудиовизуальных сервисов и владельцами социальных сетей вводится административный штраф до 20 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

"При повторном нарушении штрафы увеличиваются до 300 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц", - добавил он.

По словам депутата, дополнительно для владельцев аудиовизуальных сервисов вводятся административные штрафы зa распространение аудиовизуальных произведений, которые содержат материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности: до 5 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч для должностных лиц и до 700 тысяч рублей для юридических лиц. При повторном нарушении суммы возрастают соответственно до 150 тысяч рублей для граждан, до 400 тысяч рублей - для должностных лиц, до 3 миллионов рублей - для юридических лиц.

"При этом ответственность не наступает, если спорное произведение удалено владельцем сервиса в течение суток после отзыва прокатного удостоверения. Срок давности привлечения к административной ответственности по новым составам составляет один год", - отметил депутат.

Немкин рассказал, что возбуждение дел об административных правонарушениях предлагается отнести к компетенции Минкультуры России, а в случае неудаления контента – к Роскомнадзору. Рассмотрение дел будет осуществляться районными судами.

"Срок вступления закона в силу синхронизируется с законом N 324-Ф3 – 1 марта 2026 года. На произведения, размещённые до этой даты или имеющие прокатные удостоверения на момент распространения, предусмотренная ответственность распространяться не будет", - сказал он.

По мнению депутата, принятие этого законопроекта – важный шаг для защиты зрителей и аудитории аудиовизуальных сервисов от материалов, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности.