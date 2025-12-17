Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили сократить срок выдачи загранпаспорта не по месту жительства - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:46 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/gosduma-2062525986.html
В ГД предложили сократить срок выдачи загранпаспорта не по месту жительства
В ГД предложили сократить срок выдачи загранпаспорта не по месту жительства - РИА Новости, 17.12.2025
В ГД предложили сократить срок выдачи загранпаспорта не по месту жительства
Депутаты Госдумы от КПРФ предложили сократить срок изготовления загранпаспорта до одного месяца в случаях подачи заявления не по месту жительства,... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T04:46:00+03:00
2025-12-17T04:46:00+03:00
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20251214/gosduma-2061913394.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В ГД предложили сократить срок выдачи загранпаспорта не по месту жительства

КПРФ предложила сократить срок выдачи загранпаспорта не по месту жительства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ предложили сократить срок изготовления загранпаспорта до одного месяца в случаях подачи заявления не по месту жительства, соответствующее обращение в адрес главы МВД РФ Владимира Колокольцева есть в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность сокращения срока оформления заграничного паспорта в регионе, отличном от региона проживания, до одного месяца. Реализация данного предложения защитит множество граждан от обращения в сомнительные агентства, предлагающие оформление заграничного паспорта в короткие сроки. Прошу высказать позицию возглавляемого Вами ведомства относительно... (данного предложения — ред.)", - говорится в документе.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы, соавтор обращения Артем Прокофьев отметил, что сейчас срок изготовления составляет до трех месяцев, из-за чего люди нередко принимают решение обратиться в полулегальные агентства, которые обещают предоставить паспорта значительно быстрее за существенную плату. Примечательно, по его словам, что в некоторых случаях агентства действительно сдерживают слово.
"Мы предлагаем сделать легальный механизм, доступный широкому числу граждан, который не только облегчит жизнь людям, но и просто нивелирует значение услуг подобных сомнительных организаций", - добавил политик.
Вышка мобильной связи стандарте LTE - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Госдуме призвали проверить законность роста цен на сотовую связь
14 декабря, 05:50
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала