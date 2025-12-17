https://ria.ru/20251217/gosduma-2062525986.html
В ГД предложили сократить срок выдачи загранпаспорта не по месту жительства
В ГД предложили сократить срок выдачи загранпаспорта не по месту жительства - РИА Новости, 17.12.2025
В ГД предложили сократить срок выдачи загранпаспорта не по месту жительства
Депутаты Госдумы от КПРФ предложили сократить срок изготовления загранпаспорта до одного месяца в случаях подачи заявления не по месту жительства,... РИА Новости, 17.12.2025
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ предложили сократить срок изготовления загранпаспорта до одного месяца в случаях подачи заявления не по месту жительства, соответствующее обращение в адрес главы МВД РФ Владимира Колокольцева есть в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность сокращения срока оформления заграничного паспорта в регионе, отличном от региона проживания, до одного месяца. Реализация данного предложения защитит множество граждан от обращения в сомнительные агентства, предлагающие оформление заграничного паспорта в короткие сроки. Прошу высказать позицию возглавляемого Вами ведомства относительно... (данного предложения — ред.)", - говорится в документе.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы
, соавтор обращения Артем Прокофьев отметил, что сейчас срок изготовления составляет до трех месяцев, из-за чего люди нередко принимают решение обратиться в полулегальные агентства, которые обещают предоставить паспорта значительно быстрее за существенную плату. Примечательно, по его словам, что в некоторых случаях агентства действительно сдерживают слово.
"Мы предлагаем сделать легальный механизм, доступный широкому числу граждан, который не только облегчит жизнь людям, но и просто нивелирует значение услуг подобных сомнительных организаций", - добавил политик.