В ГД предложили не продлевать патент за неисполнение решения суда

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил установить, что иностранный гражданин, который продемонстрировал неуважение к судебной власти и правовой системе РФ путем неисполнения решения суда, не может претендовать на получение или сохранение патента.

Законопроект о внесении таких изменений направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаемое дополнение призвано установить, что иностранный гражданин, который продемонстрировал неуважение к судебной власти и правовой системе Российской Федерации путем неисполнения решения суда, не может претендовать на получение или сохранение разрешительного документа для трудовой деятельности", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В документах отмечается, что в настоящее время законодательство РФ устанавливает различные ограничения и основания для отказа в выдаче или аннулирования разрешительных документов для иностранных граждан (в том числе патента), связанные с совершением административных правонарушений, депортацией, невыполнением налоговых обязательств и другими нарушениями.

Однако, как уточняется, в перечне оснований для отказа в выдаче патента отсутствует прямое указание на факт злостного неисполнения вступившего в законную силу решения российского суда.

Законопроектом предлагается установить, что патент не выдается, не переоформляется и аннулируется в случае, если в отношении иностранного гражданина вступило в законную силу решение суда, обязывающее его к совершению определенных действий или воздержанию от их совершения (в том числе имущественного характера).

Кроме того, предусматривается, что, если данное решение не исполнено иностранным гражданином в течение шести месяцев, предшествовавших дате подачи заявления о выдаче (переоформлении) патента, или в период действия уже выданного патента, то патент не выдается, не переоформляется и аннулируется.

Срок отсчета при этом предлагается исчислять, начиная со дня истечения установленного судом или законом срока для добровольного исполнения решения суда.