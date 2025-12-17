https://ria.ru/20251217/gosdolg-2062591418.html
Госдолг Украины превысил 100 процентов ВВП страны, сообщил депутат Рады
Госдолг Украины превысил 100 процентов ВВП страны, сообщил депутат Рады - РИА Новости, 17.12.2025
Госдолг Украины превысил 100 процентов ВВП страны, сообщил депутат Рады
Госдолг Украины превысил 100% ВВП страны, каждый гражданин уже должен более 8 тысяч долларов, сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:22:00+03:00
2025-12-17T12:22:00+03:00
2025-12-17T12:22:00+03:00
в мире
украина
киев
дмитрий разумков
верховная рада украины
европейская солидарность
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e5c1ac75f5c04c0d57b2ba8b979941e.jpg
https://ria.ru/20251217/berlin-2062547996.html
https://ria.ru/20251217/zaharova-2062542444.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_97124708a2576d0a05b675ef8f9ff1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, дмитрий разумков, верховная рада украины, европейская солидарность, мвф
В мире, Украина, Киев, Дмитрий Разумков, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность, МВФ
Госдолг Украины превысил 100 процентов ВВП страны, сообщил депутат Рады
Депутат Рады Разумков: госдолг Украины превысил 100% ВВП страны
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдолг Украины превысил 100% ВВП страны, каждый гражданин уже должен более 8 тысяч долларов, сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
"Совокупные обязательства Украины
уже превысили 100% ВВП. Это означает, что страна задолжала больше, чем производит за год. Каждый гражданин, который сегодня живет на Украине, должен более 8 тысяч долларов. В мирное время такие показатели означали бы дефолт", - сказал Разумков
в интервью украинскому изданию "Апостроф".
Он отметил, что это в том числе последствия неэффективного использования ресурсов и коррупции.
Партия "Европейская солидарность
" в Верховной раде
2 ноября сообщала, что госдолг Украины с 2022 года увеличился в три раза, для его погашения потребуется 35 лет, а на выплату процентов по займам уйдет более 3,8 триллиона гривен (90,5 миллиарда долларов).
Международный валютный фонд (МВФ
) 15 октября сообщил, что Украину ждет резкий рост объема государственного долга по итогам 2025 года до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Киев
пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.