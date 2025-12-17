Рейтинг@Mail.ru
Приднестровье рассчитывает на поддержку ОБСЕ, заявил глава ПМР - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/glava-2062740353.html
Приднестровье рассчитывает на поддержку ОБСЕ, заявил глава ПМР
Приднестровье рассчитывает на поддержку ОБСЕ, заявил глава ПМР - РИА Новости, 17.12.2025
Приднестровье рассчитывает на поддержку ОБСЕ, заявил глава ПМР
Приднестровье рассчитывает на ОБСЕ в деле возобновления работы переговорного формата "5+2", заявил в среду глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T18:14:00+03:00
2025-12-17T18:14:00+03:00
в мире
кишинев
тирасполь
молдавия
вадим красносельский
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764913791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d318033d753ea73d122d3158cbdc6c1.jpg
https://ria.ru/20251214/moldaviya-2062007803.html
https://ria.ru/20251217/pridnestrove-2062613418.html
кишинев
тирасполь
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764913791_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_0cc9892e5c8fa0a4f232de68c8cd9687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, тирасполь, молдавия, вадим красносельский, обсе
В мире, Кишинев, Тирасполь, Молдавия, Вадим Красносельский, ОБСЕ
Приднестровье рассчитывает на поддержку ОБСЕ, заявил глава ПМР

Красносельский: Приднестровье рассчитывает на ОБСЕ в деле переговоров "5+2"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВадим Красносельский
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Вадим Красносельский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Приднестровье рассчитывает на ОБСЕ в деле возобновления работы переговорного формата "5+2", заявил в среду глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Эксперт рассказал, зачем Молдавия будет давить на Приднестровье
14 декабря, 22:08
"Приднестровье традиционно и четко выступает за продолжение формата "5+2". Это тот механизм, который признан всем мировым сообществом и не раз доказывал свою эффективность. Поэтому, конечно, мнение такой уважаемой организации, как ОБСЕ, которая также является участником данного формата, весьма важно", - сказал Красносельский в ходе встречи с исполняющей обязанности главы миссии ОБСЕ в Молдавии Изабелой Хартман.
Лидер Приднестровья напомнил, что с конца 2019 года переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем не происходит. По его словам, за это время проведено сотни различных встреч, но все они представляют из себя обмен мнениями, консультации, без принятия тех или иных решений.
"Есть вопросы и в энергетике, и в экономике, и в экспортно-импортных операциях. Тем не менее, как вы видите, проблемы никуда не могут деться. Они только могут нарастать. Других вариантов нет, как вести переговорный процесс и в рамках него решать те или иные проблемы. Для меня еще интересен формат "5+2" именно в том, что мы заставим работать рабочие группы. Именно тех специалистов своей плоскости, которые могут представить нормальные, дельные предложения по решению тех или иных проблем", - отметил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба глава ПМР.
Лидер Приднестровья добавил, что все конечные решения должны принимать политики. По его словам. для этого необходимо все наполнить грамотным содержанием, именно работой точечных специалистов. "Я всегда оценивал миссию ОБСЕ как полезную организацию в нашем направлении. И надеюсь на то, что с помощью именно вашей организации, именно ваших предложений, вашей энергии, все-таки мы сдвинемся с мертвой точки и будем идти дальше", - подытожил Красносельский.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Здание верховного совета Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Парламент рассмотрит указ главы Приднестровья о введении режима ЧП
Вчера, 13:17
 
В миреКишиневТираспольМолдавияВадим КрасносельскийОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала