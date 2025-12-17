Приднестровье рассчитывает на поддержку ОБСЕ, заявил глава ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Приднестровье рассчитывает на ОБСЕ в деле возобновления работы переговорного формата "5+2", заявил в среду глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Украина, В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев Тирасполь как стороны конфликта, Россия ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе

"Приднестровье традиционно и четко выступает за продолжение формата "5+2". Это тот механизм, который признан всем мировым сообществом и не раз доказывал свою эффективность. Поэтому, конечно, мнение такой уважаемой организации, как ОБСЕ, которая также является участником данного формата, весьма важно", - сказал Красносельский в ходе встречи с исполняющей обязанности главы миссии ОБСЕ в Молдавии Изабелой Хартман.

Лидер Приднестровья напомнил, что с конца 2019 года переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем не происходит. По его словам, за это время проведено сотни различных встреч, но все они представляют из себя обмен мнениями, консультации, без принятия тех или иных решений.

"Есть вопросы и в энергетике, и в экономике, и в экспортно-импортных операциях. Тем не менее, как вы видите, проблемы никуда не могут деться. Они только могут нарастать. Других вариантов нет, как вести переговорный процесс и в рамках него решать те или иные проблемы. Для меня еще интересен формат "5+2" именно в том, что мы заставим работать рабочие группы. Именно тех специалистов своей плоскости, которые могут представить нормальные, дельные предложения по решению тех или иных проблем", - отметил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба глава ПМР.

Лидер Приднестровья добавил, что все конечные решения должны принимать политики. По его словам. для этого необходимо все наполнить грамотным содержанием, именно работой точечных специалистов. "Я всегда оценивал миссию ОБСЕ как полезную организацию в нашем направлении. И надеюсь на то, что с помощью именно вашей организации, именно ваших предложений, вашей энергии, все-таки мы сдвинемся с мертвой точки и будем идти дальше", - подытожил Красносельский.