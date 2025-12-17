В РАСПП назвали два фактора фундаментального сдвига внешней торговли России

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Внешняя торговля России претерпела фундаментальный структурный сдвиг в сторону стран Азии за счет двух факторов - умения российского бизнеса адаптировать продукцию и выстраивать логистику в условиях глобальных изменений и многовекторной стратегии азиатских партнеров, рассказал РИА Новости председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

"Первый — это беспрецедентная переориентация отечественного бизнеса, его способность находить новые рынки, адаптировать продукцию и выстраивать логистику в условиях глобальных изменений. Второй — это глубокая, многовекторная стратегия наших азиатских партнеров, для которых Россия является важным, предсказуемым и технологичным союзником", - заключил председатель РАСПП.