В РАСПП назвали два фактора фундаментального сдвига внешней торговли России
17:22 17.12.2025
В РАСПП назвали два фактора фундаментального сдвига внешней торговли России
экономика
россия
азия
виталий манкевич
россия
азия
экономика, россия, азия, виталий манкевич
Экономика, Россия, Азия, Виталий Манкевич
В РАСПП назвали два фактора фундаментального сдвига внешней торговли России

Манкевич: внешняя торговля России сдвинулась в сторону стран Азии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Российские рубли
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Внешняя торговля России претерпела фундаментальный структурный сдвиг в сторону стран Азии за счет двух факторов - умения российского бизнеса адаптировать продукцию и выстраивать логистику в условиях глобальных изменений и многовекторной стратегии азиатских партнеров, рассказал РИА Новости председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
"2025-й год стал особым — годом большой совместной работы, новых вызовов и, что самое важное, — впечатляющих результатов. Российский бизнес и наша экономика демонстрируют историческую гибкость и целеустремленность, а страны Азии выступают в роли наших надежных стратегических партнеров", - сказал он.
Цифры, добавил Манкевич, красноречивы и говорят сами за себя. Так, по итогам 2025 года доля стран Азии в общем товарообороте России достигла беспрецедентных 72,6%. "Это не просто статистика, это фундаментальный структурный сдвиг в нашей внешней торговле", - подчеркнул собеседник агентства.
Успех, считает он, стал возможен благодаря двум ключевым факторам.
"Первый — это беспрецедентная переориентация отечественного бизнеса, его способность находить новые рынки, адаптировать продукцию и выстраивать логистику в условиях глобальных изменений. Второй — это глубокая, многовекторная стратегия наших азиатских партнеров, для которых Россия является важным, предсказуемым и технологичным союзником", - заключил председатель РАСПП.
Монеты номиналом 1 рубль и 5 рублей - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Россия стала шестой экономикой мира по независимости от экспорта
8 июня, 08:04
 
ЭкономикаРоссияАзияВиталий Манкевич
 
 
