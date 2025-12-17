https://ria.ru/20251217/glava-2062722137.html
В РАСПП назвали два фактора фундаментального сдвига внешней торговли России
В РАСПП назвали два фактора фундаментального сдвига внешней торговли России
В РАСПП назвали два фактора фундаментального сдвига внешней торговли России
Внешняя торговля России претерпела фундаментальный структурный сдвиг в сторону стран Азии за счет двух факторов - умения российского бизнеса адаптировать... 17.12.2025
экономика
россия
азия
виталий манкевич
россия
азия
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Внешняя торговля России претерпела фундаментальный структурный сдвиг в сторону стран Азии за счет двух факторов - умения российского бизнеса адаптировать продукцию и выстраивать логистику в условиях глобальных изменений и многовекторной стратегии азиатских партнеров, рассказал РИА Новости председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
"2025-й год стал особым — годом большой совместной работы, новых вызовов и, что самое важное, — впечатляющих результатов. Российский бизнес и наша экономика демонстрируют историческую гибкость и целеустремленность, а страны Азии
выступают в роли наших надежных стратегических партнеров", - сказал он.
Цифры, добавил Манкевич
, красноречивы и говорят сами за себя. Так, по итогам 2025 года доля стран Азии в общем товарообороте России
достигла беспрецедентных 72,6%. "Это не просто статистика, это фундаментальный структурный сдвиг в нашей внешней торговле", - подчеркнул собеседник агентства.
Успех, считает он, стал возможен благодаря двум ключевым факторам.
"Первый — это беспрецедентная переориентация отечественного бизнеса, его способность находить новые рынки, адаптировать продукцию и выстраивать логистику в условиях глобальных изменений. Второй — это глубокая, многовекторная стратегия наших азиатских партнеров, для которых Россия является важным, предсказуемым и технологичным союзником", - заключил председатель РАСПП.