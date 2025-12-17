Рейтинг@Mail.ru
11:13 17.12.2025
Дмитриев предрек ЕС коллапс
2025-12-17T11:13:00+03:00
2025-12-17T11:13:00+03:00
россия, украина, киев, кирилл дмитриев, евросоюз, euroclear, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Киев, Кирилл Дмитриев, Евросоюз, Euroclear, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ожидает коллапса в ЕС из-за возможного снижения рейтинга Euroclear.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings внесло депозитарий Euroclear в список компаний с негативным прогнозом из-за планов по передаче кредита из российских активов Киеву. Это может привести к понижению рейтинга Euroclear.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
СМИ: США пытаются заставить ЕС отказаться от использования активов России
Вчера, 07:42
"Коллапс начинается: после понижения рейтинга инвесторы начнут переводить денежные средства в более выгодные юрисдикции. Европейская комиссия любит членовредительство", - написал Дмитриев в соцсети X.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против этого предложения, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Эксперт объяснил, почему ЕС ждет гарантий по активам России
Вчера, 06:01
 
