Дебаты по вопросу активов России вылились в громкую перепалку в бундестаге

БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Обсуждение вопроса о судьбе замороженных российских активов вылилось в громкую перепалку в немецком бундестаге между представителями правящей коалиции ФРГ и оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

В среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил в бундестаге с заявлением по вопросу использования замороженных российских активов в ЕС для поддержки Украины . Он, в частности заявил, что намерен лично добиваться в Брюсселе принятия решения об их передаче Киеву . Трансляция заседания парламента ФРГ велась на его официальном сайте.

Выступление канцлера ФРГ вызвало ожесточенные дебаты в зале пленарных заседаний.

Намерение Мерца добиваться изъятия российских активов в пользу Украины вызвало, в частности критику со стороны сопредседателя партии АдГ Тино Крупаллы . Он заявил, что одно только заявление на этот счет "подливает масла в огонь войны".

"Следуя девизу "чужими деньгами легко управлять", федеральный канцлер незаконно реализует свой агрессивный план по изъятию российских активов и их передаче Украине", - сказал Крупалла.

Он также заявил, что Украина в любом случае не сможет выйти победителем в этом конфликте и уже по этой причине не стоит оказывать ей поддержку. "Но господин Мерц обременяет немецких налогоплательщиков долгом в 70 миллиардов евро за поставки оружия и военную помощь Украине. И здесь мы до сих пор не знаем, по каким каналам часть этих средств утекает. И еще 11,5 миллиарда евро (заложено на поддержку Украины - ред.) в следующем бюджете, плюс еще и выплаты беженцам с Украины в размере 6 миллиардов евро в год", - обратил внимание Крупалла.

Сопредседатель АдГ также высказался против возможного участия немецкой армии в составе "многонациональных сил", развертывание которых на Украине обсуждается между США Европой в качестве одной из гарантий безопасности для Киева в случае прекращения огня. "Мы не доверим вам (Мерцу - ред.) наших детей", - сказал в этой связи Крупалла.

На выступление Крупаллы негативно отреагировал председатель земельной группы парламентской фракции ХСС Александр Хоффманн. Поднявшись из депутатского кресла, он принялся громко оппонировать Крупалле, обвиняя его в "отстаивании интересов США".

"Трогательно, когда вы так беспокоитесь о деньгах немецких налогоплательщиков. Это беспокоит и нас…, США также хотели бы получить доступ к этим замороженным средствам или, например, получить доход от фонда восстановления (Украины - ред). А вы, как мы прочитали, регулярно ездите в США. И теперь меня интересует только одно. Вы отклонили идеи США по их доступу (к российским активам - ред.) в интересах немецких налогоплательщиков?" - задал вопрос Хоффманн.

В ответ Крупалла возразил, что вопрос об изъятии российских активов является "крайне спорным" и "противоречащим международному праву".

Однако Хоффманн мешал ему продолжить выступление, постоянно перебивая и что-то выкрикивая с места.

Затем оба парламентария сорвались на крик, после чего в ситуацию вмешался председательствующий на заседании вице-спикер бундестага Омид Нурипур. Он попытался успокоить обоих депутатов и указал, что слово дали Крупалле, призвав позволить договорить ему до конца.

"Я здесь не на скамье подсудимых", - заметил Хоффманну Крупалла. Вслед за этим он сказал, что может понять, почему так "нервничает" правящий блок ХДС/ХСС. По словам Крупаллы, если решение об использовании российских активов в пользу Украины окажется провальным, то платить за данные "гарантии в конечном итоге придется немецким налогоплательщикам". АдГ "никогда не согласится" с этим, заключил Хрупалла.

Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк ( ЕЦБ ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.

Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.