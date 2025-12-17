Рейтинг@Mail.ru
"Не сможем финансировать": в Германии предупредили о катастрофе - РИА Новости, 17.12.2025
08:00 17.12.2025 (обновлено: 08:04 17.12.2025)
"Не сможем финансировать": в Германии предупредили о катастрофе
"Не сможем финансировать": в Германии предупредили о катастрофе
Впереди еще 15 лет экономического кризиса, предупреждают немецкие эксперты. Такого в ФРГ никогда не было. Без серьезных реформ и притока рабочей силы страна... РИА Новости, 17.12.2025
в мире, германия, volkswagen group
В мире, Германия, Volkswagen Group
"Не сможем финансировать": в Германии предупредили о катастрофе

Андреев: спасти ФРГ может только смена правительства на правонациональное

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Светлана Медведева. Впереди еще 15 лет экономического кризиса, предупреждают немецкие эксперты. Такого в ФРГ никогда не было. Без серьезных реформ и притока рабочей силы страна рискует увязнуть в проблемах. Мер нынешнего правительства недостаточно. Что привело к такой ситуации — в материале РИА Новости.

В сторону понижения

Если раньше экономисты считали, что рано или поздно Германия вернется к допандемийным темпам роста, то после семи месяцев существования черно-красной коалиции (ХДС/ХСС и СДПГ) на это больше не рассчитывают, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z).
Институт Ifo скорректировал прогноз по ВВП в сторону понижения. В этом году экономика вырастет всего на 0,1% (на 0,1 процентного пункта меньше, чем считалось ранее). В 2026-м рост ускорится до 0,8% (на 0,5 меньше), а в 2027-м — до 1,1% (на 0,5 меньше). Для его поддержки привлечены инвестиции, финансируемые за счет госдолга.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Полностью выпотрошена". В ЕС раскрыли свое слабое место
4 декабря, 08:00
Для сравнения: до пандемии ВВП регулярно рос на один-два процента в год.
Немецкая экономика теряет динамику, поскольку сокращаются трудовые ресурсы, инвестиции предприятий и рост производительности, отмечает глава экономического отдела Ifo Тимо Вольмерсхаузер.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Здание Рейхстага в центре Берлина

Необдуманная политика

Германия оказалась в такой ситуации из-за необдуманной, нелогичной и антинемецкой внешней и внутренней политики, которая шла вразрез со всеми инструментами экономического роста и социального благополучия последних десятилетий, говорит руководитель проектов КГ "Полилог" Руслан Андреев.

"Это отказ от российских энергоносителей по доступным ценам как для населения, так и для бизнеса. Вслед за ростом цен на энергетику стали нерентабельными многие немецкие товары — от тех, что производит малый и средний бизнес, до автопрома и электроники", — поясняет эксперт.
Только в первом полугодии 2025-го компании объявляли о планах сократить 37,7 тысячи человек.
В этом году на банкротство подали почти 24 тысячи компаний — это самый высокий показатель за десять лет.
Недавно автогигант Volkswagen сообщил, что впервые за 88-летнюю историю закрывает автозавод в Германии. Автомобили не будут производить в Дрездене. На решение повлияли низкие продажи в Европе и на китайском рынке, а также американские тарифы.
Рабочий на заводе Volkswagen в Цвиккау, Германия - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Последняя надежда. Европейская промышленность ждет худшего к концу года
11 ноября, 08:00
"Кроме того, в ближайшие два-три года 68% немецких индустриальных компаний планируют перенести производство за границу", — отмечает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Артем Пылин.
В появлении экономических проблем сыграло роль и большое количество социальных гарантий и выплат, в том числе для мигрантов и лиц, не желающих принимать активное участие в экономике страны, добавляет Андреев.
© AP Photo / Michael SohnАвтозавод Volkswagen в Германии
Автозавод Volkswagen в Германии - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Автозавод Volkswagen в Германии

Без реформ невозможно

Вольмерсхаузер предупреждает: "Если не провести структурные реформы и не увеличить потенциал рабочей силы, экономический рост к концу десятилетия сократится до нуля, а в 2030-х станет отрицательным".
Доходы на душу населения будут стагнировать. Без экономического роста остановится финансирование пенсий, здравоохранения и ухода за больными.
Правительство пытается принимать меры. Но специальные отчисления для предприятий и 500 миллиардов евро на инфраструктуру могут помочь лишь в краткосрочной перспективе, пишет F.A.Z.
Кроме того, многие преобразования идут в неправильном направлении. Например, пакет пенсионных реформ, снижение налога на ресторанные услуги и увеличение компенсации для тех, кто регулярно пользуется транспортом для поездок на работу. Большинство немецких экономистов считает, что все это очень дорого, экономически неэффективно или даже контрпродуктивно.
"Без реформ, стимулирующих рост, невозможно добиться устойчивого подъема", — говорит глава отдела экономических исследований Кильского института Штефан Коотс.
Когда закрываются производства со столетней историей, а бизнес массово переезжает в США на более выгодные условия для роста и развития, немецкое правительство не делает выводов из ошибок, но лишь усугубляет их. При дефиците денег и откровенной экономической стагнации все больше средств выделяют Киеву или на восстановление бундесвера, обращает внимание Андреев.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Будут платить дань": немцев готовят к отчаянному решению
12 октября, 08:00
Пятнадцать лет экономического кризиса могут привести к серьезным негативным последствиям не только для конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики Германии, но и для всего Европейского союза как интеграционного объединения, считает Пылин.
Потеря крупного российского рынка сбыта, отказ от энергоносителей из России на фоне растущей торговой и геополитической напряженности в мире — все это ведет к падению экономики Германии и снижает ее конкурентоспособность, отмечает эксперт. Поэтому нынешним западноевропейским элитам важно пересмотреть внешнюю политику с учетом наметившихся тенденций.
Андреев, в свою очередь, уверен, что спасти страну может только смена левоглобалистского правительства на правонациональное, которое будет действительно ориентировано на внутренние проблемы немцев.
© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии
 
