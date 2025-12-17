https://ria.ru/20251217/germanija-2062526904.html
Подсчитаны потери Германии от санкций против России
Подсчитаны потери Германии от санкций против России - РИА Новости, 17.12.2025
Подсчитаны потери Германии от санкций против России
Германия с введением санкций против России потеряла более 70% поставок на российский рынок, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
экономика
россия
германия
москва
евростат
россия
германия
москва
2025
экономика, россия, германия, москва, евростат
Экономика, Россия, Германия, Москва, Евростат
Подсчитаны потери Германии от санкций против России
РИА Новости: Германия потеряла более 70% экспорта в Россию после ввода санкций
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Германия с введением санкций против России потеряла более 70% поставок на российский рынок, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, еще до введения антироссийских санкций — в январе-сентябре 2021 года — немецкие компании поставляли в Россию товаров и услуг на 19,6 миллиарда евро. За аналогичный период текущего года этот показатель составил 5,2 миллиарда евро. Таким образом, ФРГ потеряла 73,5% своего экспорта.
Если в 2021 году ежемесячно Германия получала 2,3 миллиарда евро за счет поставок в Россию, то в текущем году средний показатель опустился до 584 миллионов евро.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения — по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, куда входит Германия, принял 19 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал ограничений. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.