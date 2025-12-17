https://ria.ru/20251217/gektary-2062647691.html
Белоусов рассказал о ходе разминирования приграничья
Белоусов рассказал о ходе разминирования приграничья
Разминировано более 150 тысяч гектаров в Белгородской, Курской, Брянской областях, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов рассказал о ходе разминирования приграничья
