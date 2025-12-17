В ГД предложили отменить экзамен для детей соотечественников

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила скорректировать правила приема в школы РФ для русскоговорящих детей соотечественников, путем отмены для них экзамена по русскому языку.

"Суть проблемы заключается в том, что дети соотечественников, приехавших в Россию в рамках программы добровольного переселения, для которых русский язык родной и которые учились в русских школах за рубежом, не могут сдать тестирование по русскому языку и поступить в российскую школу. Президент поддержал идею скорректировать правила приема в российские школы для русскоговорящих детей соотечественников, путем отмены для них экзамена по русскому языку", - подчеркивается в обращении.