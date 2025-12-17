Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили отменить экзамен для детей соотечественников - РИА Новости, 17.12.2025
21:01 17.12.2025
В ГД предложили отменить экзамен для детей соотечественников
В ГД предложили отменить экзамен для детей соотечественников
общество
россия
нина останина
общество, россия, нина останина
Общество, Россия, Нина Останина
В ГД предложили отменить экзамен для детей соотечественников

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила скорректировать правила приема в школы РФ для русскоговорящих детей соотечественников, путем отмены для них экзамена по русскому языку.
Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина есть в распоряжении РИА Новости.
"Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать поручение заинтересованным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующее законодательство, касающихся поступления в российские образовательные учреждения, русскоговорящих детей иностранных граждан и детей соотечественников, переехавших в Россию из-за рубежа на постоянное место жительства, и проинформировать Комитет о принятых решениях", - сказано в обращении.
Останина напомнила, что с 1 апреля 2025 года вступил в силу закон, согласно которому иностранные граждане принимаются на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории РФ, а при приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования при условии успешного прохождения тестирования на знание русского языка, в объеме, достаточном для освоения указанных образовательных программ.
По ее словам, в ходе исполнения требований законодательства возникает ряд проблем.
"Суть проблемы заключается в том, что дети соотечественников, приехавших в Россию в рамках программы добровольного переселения, для которых русский язык родной и которые учились в русских школах за рубежом, не могут сдать тестирование по русскому языку и поступить в российскую школу. Президент поддержал идею скорректировать правила приема в российские школы для русскоговорящих детей соотечественников, путем отмены для них экзамена по русскому языку", - подчеркивается в обращении.
