19:14 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/gd-2062753101.html
Источник: Володин сообщил о проверке по продажам мест на мероприятия в ГД
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о результатах предварительной проверки по вопросу продажи мест для участия в думских мероприятиях и предложил ЛДПР РИА Новости, 17.12.2025
политика
вячеслав володин
сардана авксентьева
госдума рф
лдпр
политика, вячеслав володин, сардана авксентьева, госдума рф, лдпр
Политика, Вячеслав Володин, Сардана Авксентьева, Госдума РФ, ЛДПР
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о результатах предварительной проверки по вопросу продажи мест для участия в думских мероприятиях и предложил ЛДПР и "Новым людям" подумать о дальнейших действиях относительно причастных к ситуации депутатов, сообщил РИА Новости источник в ГД.
Ранее депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") сообщила в своем Telegram-канале о фактах организации и проведения в здании Госдумы мероприятий с участием депутатов на платной основе коммерческими структурами, в частности, ассоциацией WEA (World Entrepreneurs Alliance). По ее словам, данная организация открыто предлагает участие в круглых столах и иных мероприятиях в ГД на возмездной основе.
Источник отметил, что в этой ситуации замешаны депутаты двух фракций - "Новые люди" и ЛДПР, вместе с одним из помощников, который организовывал круглый стол на площадке комитета по международным делам.
"В связи с тем, что вопрос вынесен в публичную плоскость, председатель, на мой взгляд, справедливо обозначил это в зале пленарных заседаний, потому что тень брошена на всю палату. Проинформировал коллег-депутатов о результатах предварительно проведенной проверки. И предложил фракциям, соответственно, ЛДПР и "Новым людям", обдумать вопрос у себя во фракциях и выйти с предложениями, каким образом нам дальше действовать", - сказал собеседник агентства.
Источник отметил, что один из вариантов дальнейших действий не исключает возможное снятие иммунитета с депутатов, которые имеют отношение к данному инциденту, для проведения следственной проверки.
"Мы находимся на распутье... будет ли задействована комиссия Госдумы по мандатным вопросам в этой ситуации, будут ли официально проводиться следственные действия. Но тогда... для этого необходимо будет снимать неприкосновенность с этих трёх депутатов", - уточнил он.
По словам источника, депутаты поддержали аплодисментами идею председателя ГД о том, что "нужно сначала думать и разбираться в ситуации, а потом действовать".
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Российские законодатели пригласили европейских коллег посетить страну
25 марта, 17:08
 
ПолитикаВячеслав ВолодинСардана АвксентьеваГосдума РФЛДПР
 
 
