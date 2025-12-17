Источник: Володин сообщил о проверке по продажам мест на мероприятия в ГД

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о результатах предварительной проверки по вопросу продажи мест для участия в думских мероприятиях и предложил ЛДПР и "Новым людям" подумать о дальнейших действиях относительно причастных к ситуации депутатов, сообщил РИА Новости источник в ГД.

Ранее депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") сообщила в своем Telegram-канале о фактах организации и проведения в здании Госдумы мероприятий с участием депутатов на платной основе коммерческими структурами, в частности, ассоциацией WEA (World Entrepreneurs Alliance). По ее словам, данная организация открыто предлагает участие в круглых столах и иных мероприятиях в ГД на возмездной основе.

Источник отметил, что в этой ситуации замешаны депутаты двух фракций - "Новые люди" и ЛДПР , вместе с одним из помощников, который организовывал круглый стол на площадке комитета по международным делам.

"В связи с тем, что вопрос вынесен в публичную плоскость, председатель, на мой взгляд, справедливо обозначил это в зале пленарных заседаний, потому что тень брошена на всю палату. Проинформировал коллег-депутатов о результатах предварительно проведенной проверки. И предложил фракциям, соответственно, ЛДПР и "Новым людям", обдумать вопрос у себя во фракциях и выйти с предложениями, каким образом нам дальше действовать", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что один из вариантов дальнейших действий не исключает возможное снятие иммунитета с депутатов, которые имеют отношение к данному инциденту, для проведения следственной проверки.

"Мы находимся на распутье... будет ли задействована комиссия Госдумы по мандатным вопросам в этой ситуации, будут ли официально проводиться следственные действия. Но тогда... для этого необходимо будет снимать неприкосновенность с этих трёх депутатов", - уточнил он.