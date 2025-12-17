Круглый стол в Госдуме по "схеме Долиной" перенесли

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Круглый стол в Госдуме на тему "Кризис доверия на вторичном рынке: правовые механизмы защиты участников сделок", на который была приглашена народная артистка Лариса Долина, перенесли на более поздний срок, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

"Уверены, что всем сторонам необходим "режим тишины" после вчерашнего решения Верховного суда. Мы соберем следующее заседание рабочей группы, как только актуализируем наши законодательные инициативы", — сказал он.

Опрос Что вы считаете справедливым в ситуациях, аналогичных делу Долиной? Защиту интересов жертвы мошенников 1.1 % Защиту интересов добросовестного покупателя 89.8 % Зависит от конкретной ситуации 9.1 % Проголосовать

Ранее Свищев сообщал РИА Новости, что под его руководством в Госдуме была создана рабочая группа по выработке решений о защите покупателей вторичного жилья в России . В пресс-службе депутата отмечали, что первое заседание рабочей группы должно было состояться 17 декабря в рамках круглого стола.

По его словам, члены рабочей группы удовлетворены решением, которое вынес Верховный суд.

Накануне ВС отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Певицу, которая проживала в ней, пока шли разбирательства, обязали покинуть жилье. Если она не сделает этого добровольно, вопрос будут решать принудительно.

Афера с квартирой

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы . Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.