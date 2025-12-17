Действующий чемпион MLS "Интер Майами" продлил контракт с Суаресом

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Интер Майами" продлил контракт с экс-нападающим сборной Уругвая Луисом Суаресом, сообщается на сайте действующего чемпиона Главной футбольной лиги (MLS).
Новое соглашение с Суаресом рассчитано до декабря 2026 года. Уругваец играет за "Интер Майами" с 2024 года, забив 42 гола и отдав 30 голевых передач в 87 матчах. Он занимает второе место по количеству результативных действий в истории клуба, уступая Лионелю Месси. В минувшем сезоне команда впервые выиграла плей-офф североамериканского чемпионата.
Суаресу 38 лет. Форвард выступал в Европе с 2006 по 2022 год - он играл за нидерландские "Гронинген" и "Аякс", английский "Ливерпуль", "Барселону" и мадридский "Атлетико". Форвард пять раз становился чемпионом Испании (четыре - с "Барселоной", один - с "Атлетико"), четырежды выигрывал Кубок Испании, а также становился с "Барселоной" победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Также он дважды становился обладателем "Золотой бутсы", ежегодно вручаемой лучшему бомбардиру в европейских чемпионатах. Вместе со сборной Уругвая Суарес выиграл Кубок Америки в 2011 году.
