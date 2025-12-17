Во Франции хакеры украли данные более 16,4 миллиона человек

ПАРИЖ, 17 дек - РИА Новости. Злоумышленники во Франции украли данные более 16,4 миллиона человек в результате кибератаки на системы МВД, сообщила в среду газета Злоумышленники во Франции украли данные более 16,4 миллиона человек в результате кибератаки на системы МВД, сообщила в среду газета Figaro со ссылкой на заявление хакеров.

На прошлой неделе глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что системы ведомства подверглись кибератаке, хакеры получили доступ к ряду внутренних файлов. По его словам, следов того, что системы были серьезно скомпрометированы, нет.

"Мы успешно скомпрометировали (системы – ред.) МВД Франции. Как сообщают французские СМИ, власти признали только то, что мы получили доступ к почтовым серверам правительства… Почему вы не говорите о данных 16 444 373 лиц, к которым мы смогли получить доступ, скомпрометировав реестры вашей полиции?", - приводит газета заявление, размещенное на криминальном форуме BreachForums.

Как напоминает издание, в прошлом на этом форуме, который власти закрывали уже несколько раз, обнародовали более тысячи баз данных, украденных у американских предприятий или правительственных организаций, таких как ФБР . Один из членов форума также выложил в сеть личные данные более 200 миллионов пользователей соцсети X, сказано в статье.

Теперь пользователь под псевдонимом Indra утверждает, что хакеры, взломавшие системы МВД Франции, получили доступ к списку разыскиваемых лиц и к базе данных о прошлых судимостях, где содержится информация о преступниках, пострадавших и о свидетелях, пишет Figaro. По его словам, затронуты также оказались система каналов связи Интерпола , генеральное управление государственных финансов и национальный фонд страхования по старости, сообщает газета.