Во Франции хакеры украли данные более 16,4 миллиона человек

ПАРИЖ, 17 дек - РИА Новости. Злоумышленники во Франции украли данные более 16,4 миллиона человек в результате кибератаки на системы МВД, сообщила в среду газета Figaro со ссылкой на заявление хакеров.
На прошлой неделе глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что системы ведомства подверглись кибератаке, хакеры получили доступ к ряду внутренних файлов. По его словам, следов того, что системы были серьезно скомпрометированы, нет.
"Мы успешно скомпрометировали (системы – ред.) МВД Франции. Как сообщают французские СМИ, власти признали только то, что мы получили доступ к почтовым серверам правительства… Почему вы не говорите о данных 16 444 373 лиц, к которым мы смогли получить доступ, скомпрометировав реестры вашей полиции?", - приводит газета заявление, размещенное на криминальном форуме BreachForums.
Как напоминает издание, в прошлом на этом форуме, который власти закрывали уже несколько раз, обнародовали более тысячи баз данных, украденных у американских предприятий или правительственных организаций, таких как ФБР. Один из членов форума также выложил в сеть личные данные более 200 миллионов пользователей соцсети X, сказано в статье.
Теперь пользователь под псевдонимом Indra утверждает, что хакеры, взломавшие системы МВД Франции, получили доступ к списку разыскиваемых лиц и к базе данных о прошлых судимостях, где содержится информация о преступниках, пострадавших и о свидетелях, пишет Figaro. По его словам, затронуты также оказались система каналов связи Интерпола, генеральное управление государственных финансов и национальный фонд страхования по старости, сообщает газета.
Неизвестный пользователь также заявил, что кибератака стала местью за задержание почти всех членов известной хакерской группировки Shiny Hunters. Злоумышленники дали правительству неделю, чтобы связаться с ними и начать переговоры, иначе украденные данные будут обнародованы, говорится в материале.