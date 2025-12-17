В парламенте Финляндии разгорелся скандал из-за слов главы МИД о России

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пленарное заседание финского парламента было прервано речью о недопустимости фальсификации истории и подмены понятий в отношении роли Финляндии во Второй мировой войне, пишет финская газета Iltalehti.

Во время пленарного заседания финского парламента депутат от "Левого Союза" Йоханнес Юрттиахо обвинил главу финского МИД Элину Валтонен во лжи из-за слов о том, что на Россию за последние сто лет якобы никто не нападал.

"Это было ложное заявление по серьезному вопросу, и исходило оно от руководства страны, напавшей на Россию. Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции "Барбаросса" в июне 1941 года", — привело издание слова парламентария.

Депутат призвал помнить, что советско-финская война закончилась поражением Финляндии, что во многом и привело к участию страны во вторжении в Советский Союз во время Великой Отечественной войны.

"Юрттиахо спросил Валтонен, не следовало ли ему самому проверить информацию, которую она сообщила средствам массовой информации", — отмечает издание.

Глава МИД однако не приняла во внимание вопрос депутата и проигнорировала его. Издание не уточняет продолжилось ли пленарное заседание парламента после доклада Юрттиахо.