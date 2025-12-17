Рейтинг@Mail.ru
В парламенте Финляндии разгорелся скандал из-за слов главы МИД о России - РИА Новости, 17.12.2025
03:51 17.12.2025
В парламенте Финляндии разгорелся скандал из-за слов главы МИД о России
В парламенте Финляндии разгорелся скандал из-за слов главы МИД о России - РИА Новости, 17.12.2025
В парламенте Финляндии разгорелся скандал из-за слов главы МИД о России
Пленарное заседание финского парламента было прервано речью о недопустимости фальсификации истории и подмены понятий в отношении роли Финляндии во Второй... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T03:51:00+03:00
2025-12-17T03:51:00+03:00
в мире
финляндия
россия
германия
кайя каллас
мария захарова
советская россия
финляндия
россия
германия
в мире, финляндия, россия, германия, кайя каллас, мария захарова, советская россия
В мире, Финляндия, Россия, Германия, Кайя Каллас, Мария Захарова, Советская Россия
В парламенте Финляндии разгорелся скандал из-за слов главы МИД о России

Iltalehti: финский депутат Юрттиахо обвинил Валтонен во лжи из-за слов о России

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПредседатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пленарное заседание финского парламента было прервано речью о недопустимости фальсификации истории и подмены понятий в отношении роли Финляндии во Второй мировой войне, пишет финская газета Iltalehti.
Во время пленарного заседания финского парламента депутат от "Левого Союза" Йоханнес Юрттиахо обвинил главу финского МИД Элину Валтонен во лжи из-за слов о том, что на Россию за последние сто лет якобы никто не нападал.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Захарова предложила передать главе МИД Финляндии книгу о русофобии
10 декабря, 01:09
"Это было ложное заявление по серьезному вопросу, и исходило оно от руководства страны, напавшей на Россию. Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции "Барбаросса" в июне 1941 года", — привело издание слова парламентария.
Депутат призвал помнить, что советско-финская война закончилась поражением Финляндии, что во многом и привело к участию страны во вторжении в Советский Союз во время Великой Отечественной войны.
"Юрттиахо спросил Валтонен, не следовало ли ему самому проверить информацию, которую она сообщила средствам массовой информации", — отмечает издание.
Российский посол указал МИД Финляндии на пагубность огульных обвинений
12 сентября, 14:36
Российский посол указал МИД Финляндии на пагубность огульных обвинений
12 сентября, 14:36
Глава МИД однако не приняла во внимание вопрос депутата и проигнорировала его. Издание не уточняет продолжилось ли пленарное заседание парламента после доклада Юрттиахо.
На прошлой неделе Валтонен заявила о том, что "за последние 100 лет Россия напала на 19 государств-соседей, а на нее не нападал никто". Ранее то же самое утверждение дословно озвучила глава евродипломатии Кая Каллас.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ задалась вопросом о том, почему Валтонен не знает историю, и пообещала передать ей переведенную на финский язык книгу про русофобию в Финляндии. Также она напомнила и о гибридной агрессии "Великой Суоми" против Советской России с 1918 года ("Великая Финляндия" — идея объединения близких финно-угорских народов, живущих на побережье Балтийского моря, Восточной Карелии, Ингерманландии, на территориях северной Норвегии и Швеции; "Суоми" - название самой страны "Финляндия" на финском языке).
МИД Финляндии вызовет российского посла
12 сентября, 11:19
МИД Финляндии вызовет российского посла
12 сентября, 11:19
 
В миреФинляндияРоссияГерманияКайя КалласМария ЗахароваСоветская Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
