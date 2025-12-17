https://ria.ru/20251217/finlyandiya-2062523855.html
В парламенте Финляндии разгорелся скандал из-за слов главы МИД о России
Iltalehti: финский депутат Юрттиахо обвинил Валтонен во лжи из-за слов о России
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пленарное заседание финского парламента было прервано речью о недопустимости фальсификации истории и подмены понятий в отношении роли Финляндии во Второй мировой войне, пишет финская газета Iltalehti.
Во время пленарного заседания финского парламента депутат от "Левого Союза" Йоханнес Юрттиахо обвинил главу финского МИД Элину Валтонен во лжи из-за слов о том, что на Россию
за последние сто лет якобы никто не нападал.
"Это было ложное заявление по серьезному вопросу, и исходило оно от руководства страны, напавшей на Россию. Финляндия
напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией
в ходе операции "Барбаросса" в июне 1941 года", — привело издание слова парламентария.
Депутат призвал помнить, что советско-финская война закончилась поражением Финляндии, что во многом и привело к участию страны во вторжении в Советский Союз во время Великой Отечественной войны.
"Юрттиахо спросил Валтонен, не следовало ли ему самому проверить информацию, которую она сообщила средствам массовой информации", — отмечает издание.
Глава МИД однако не приняла во внимание вопрос депутата и проигнорировала его. Издание не уточняет продолжилось ли пленарное заседание парламента после доклада Юрттиахо.
На прошлой неделе Валтонен заявила о том, что "за последние 100 лет Россия напала на 19 государств-соседей, а на нее не нападал никто". Ранее то же самое утверждение дословно озвучила глава евродипломатии Кая Каллас
.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
в ответ задалась вопросом о том, почему Валтонен не знает историю, и пообещала передать ей переведенную на финский язык книгу про русофобию в Финляндии. Также она напомнила и о гибридной агрессии "Великой Суоми" против Советской России
с 1918 года ("Великая Финляндия" — идея объединения близких финно-угорских народов, живущих на побережье Балтийского моря
, Восточной Карелии, Ингерманландии, на территориях северной Норвегии
и Швеции
; "Суоми" - название самой страны "Финляндия" на финском языке).