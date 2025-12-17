"Сделка, выгодная Москве". СМИ узнали о рискованном шаге Европы

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Европейские лидеры считают выгодные для России условия урегулирования наихудшим исходом конфликта на Украине и пытаются внести изменения в мирные предложения США, пишет газета Европейские лидеры считают выгодные для России условия урегулирования наихудшим исходом конфликта на Украине и пытаются внести изменения в мирные предложения США, пишет газета Wall Street Journal

"Европа считает, что сделка, выгодная Москве , рискует перерасти в масштабный конфликт, который может охватить весь континент. <…> Для Европы , как и для Украины , плохое мирное соглашение, которое оставит Киев слабым и уязвимым, сейчас хуже, чем отсутствие какой-либо сделки", — говорится в материале.

По данным издания, европейцы "месяцами пытаются отговорить Вашингтон от мирных предложений, которые они считают слишком благоприятными для России".

Обсуждение мирного плана США

Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".

По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.