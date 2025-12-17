Рейтинг@Mail.ru
"Сделка, выгодная Москве". СМИ узнали о рискованном шаге Европы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 17.12.2025
"Сделка, выгодная Москве". СМИ узнали о рискованном шаге Европы
"Сделка, выгодная Москве". СМИ узнали о рискованном шаге Европы - РИА Новости, 17.12.2025
"Сделка, выгодная Москве". СМИ узнали о рискованном шаге Европы
Европейские лидеры считают выгодные для России условия урегулирования наихудшим исходом конфликта на Украине и пытаются внести изменения в мирные предложения... РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
сша
москва
владимир путин
стив уиткофф
джаред кушнер
мирный план сша по украине
украина
РИА Новости
"Сделка, выгодная Москве". СМИ узнали о рискованном шаге Европы

WSJ: для ЕС плохая мирная сделка по Украине хуже, чем продолжение конфликта

Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Европейские лидеры считают выгодные для России условия урегулирования наихудшим исходом конфликта на Украине и пытаются внести изменения в мирные предложения США, пишет газета Wall Street Journal.
"Европа считает, что сделка, выгодная Москве, рискует перерасти в масштабный конфликт, который может охватить весь континент. <…> Для Европы, как и для Украины, плохое мирное соглашение, которое оставит Киев слабым и уязвимым, сейчас хуже, чем отсутствие какой-либо сделки", — говорится в материале.
"Потребуется около часа". В Финляндии запаниковали из-за России
"Потребуется около часа". В Финляндии запаниковали из-за России
Вчера, 15:56
По данным издания, европейцы "месяцами пытаются отговорить Вашингтон от мирных предложений, которые они считают слишком благоприятными для России".

Обсуждение мирного плана США

Второго декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
"Не только Украина". Фон дер Ляйен закатила истерику из-за России
"Не только Украина". Фон дер Ляйен закатила истерику из-за России
Вчера, 14:46
В свою очередь, Владимир Зеленский позже отправился в Британию, где обсудил американское предложение с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
Как отметили в Кремле, работа по мирным предложениям пока ведется между представителями США, европейцами и украинцами, Москва ожидает, что Вашингтон представит ей видение урегулирования после этих обсуждений.
"На грани краха". На Западе внезапно высказались о России
"На грани краха". На Западе внезапно высказались о России
Вчера, 16:33
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАМоскваВладимир ПутинСтив УиткоффДжаред КушнерМирный план США по УкраинеУкраина
 
 
