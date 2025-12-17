https://ria.ru/20251217/evropa-2062740080.html
"Сделка, выгодная Москве". СМИ узнали о рискованном шаге Европы
"Сделка, выгодная Москве". СМИ узнали о рискованном шаге Европы - РИА Новости, 17.12.2025
"Сделка, выгодная Москве". СМИ узнали о рискованном шаге Европы
Европейские лидеры считают выгодные для России условия урегулирования наихудшим исходом конфликта на Украине и пытаются внести изменения в мирные предложения... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T18:13:00+03:00
2025-12-17T18:13:00+03:00
2025-12-17T18:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
москва
владимир путин
стив уиткофф
джаред кушнер
мирный план сша по украине
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062314010_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ad1b8d9f778740e6a88f7a9549e2a939.jpg
https://ria.ru/20251217/rossiya-2062686480.html
https://ria.ru/20251217/rossiya-2062648942.html
https://ria.ru/20251217/rossiya-2062704956.html
сша
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062314010_269:0:2936:2000_1920x0_80_0_0_8881fc7ace15ddd3eac01a212967123e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, москва, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, мирный план сша по украине, украина
Специальная военная операция на Украине, США, Москва, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине, Украина
"Сделка, выгодная Москве". СМИ узнали о рискованном шаге Европы
WSJ: для ЕС плохая мирная сделка по Украине хуже, чем продолжение конфликта
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Европейские лидеры считают выгодные для России условия урегулирования наихудшим исходом конфликта на Украине и пытаются внести изменения в мирные предложения США, пишет газета Wall Street Journal
.
"Европа считает, что сделка, выгодная Москве
, рискует перерасти в масштабный конфликт, который может охватить весь континент. <…> Для Европы
, как и для Украины
, плохое мирное соглашение, которое оставит Киев
слабым и уязвимым, сейчас хуже, чем отсутствие какой-либо сделки", — говорится в материале.
По данным издания, европейцы "месяцами пытаются отговорить Вашингтон от мирных предложений, которые они считают слишком благоприятными для России".
Обсуждение мирного плана США
Второго декабря президент России Владимир Путин
принял в Кремле спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа
и зятя Трампа Джареда Кушнера
. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Владимир Зеленский
позже отправился в Британию, где обсудил американское предложение с премьер-министром Великобритании Киром Стармером
, президентом Франции Эммануэлем Макроном
и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем
. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
Как отметили в Кремле, работа по мирным предложениям пока ведется между представителями США, европейцами и украинцами, Москва ожидает, что Вашингтон представит ей видение урегулирования после этих обсуждений.