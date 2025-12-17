В Венгрии рассказали, почему ЕС снял вопрос об активах России

БУДАПЕШТ, 17 дек - РИА Новости. Еврокомиссия сняла с повестки дня вопрос о конфискации российских активов, испугавшись политического провала, потому что поняла, что идея может не получить достаточной поддержки стран ЕС, заявил РИА Новости венгерский экономист и политолог Имре Борош.

Эксперт выразил надежду, что "эта необычайная идея, игнорирующая рыночные принципы, может быть навсегда снята с повестки дня, потому что, если посмотреть на мировую историю, чужую собственность редко экспроприируют".