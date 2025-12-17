Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии рассказали, почему ЕС снял вопрос об активах России - РИА Новости, 17.12.2025
23:47 17.12.2025
В Венгрии рассказали, почему ЕС снял вопрос об активах России
В Венгрии рассказали, почему ЕС снял вопрос об активах России - РИА Новости, 17.12.2025
В Венгрии рассказали, почему ЕС снял вопрос об активах России
Еврокомиссия сняла с повестки дня вопрос о конфискации российских активов, испугавшись политического провала, потому что поняла, что идея может не получить... РИА Новости, 17.12.2025
В Венгрии рассказали, почему ЕС снял вопрос об активах России

РИА Новости: Борош считает, что ЕС снял вопрос об активах России, боясь провала

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 17 дек - РИА Новости. Еврокомиссия сняла с повестки дня вопрос о конфискации российских активов, испугавшись политического провала, потому что поняла, что идея может не получить достаточной поддержки стран ЕС, заявил РИА Новости венгерский экономист и политолог Имре Борош.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в среду, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС. По его словам, Вместо конфискации российских активов есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, Венгрия выступает строго против.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Орбан рассказал о предложении ЕС по Украине
Вчера, 18:58
"Может, пока они (Брюссель - ред.) и не признали свой крах, но они определенно почувствовали при проверке на нескольких предварительных этапах, что идея не получит поддержки. Так что нет необходимости пытаться, потому что если пять-есть-семь стран-членов поднимут руки и скажут, что они против, то эта идея не пройдет, и тогда это будет означать политический провал. Воспримем это как победу здравого смысла", - сказал Борош.
Эксперт выразил надежду, что "эта необычайная идея, игнорирующая рыночные принципы, может быть навсегда снята с повестки дня, потому что, если посмотреть на мировую историю, чужую собственность редко экспроприируют".
Ранее Politico сообщало, что постпреды стран ЕС в понедельник на заседании не смогли убедить Бельгию поддержать планы по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. На прошлой неделе премьер Бельгии Барт де Вевер назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать российские активы для Украины и не исключил подачу обращения в суд в случае решения использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Переговоры в ЕС о российских активах идут вспять, заявил постпред Бельгии
Вчера, 21:05
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против этого предложения, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Пресс-конференцию фон дер Ляйен отменили на фоне заявлений Орбана
Вчера, 23:31
 
