Во Франции прошли обыски у экс-генпрокурора Украины

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Французские правоохранители провели обыски у бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на Государственное бюро расследования (ГБР) Украины.
"Французские правоохранители по запросу Государственного бюро расследований (ГБР) 17 декабря во Франции провели обыски у бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна. Во время обысков у французской стороны возникли основания для задержания Пискуна. В ГБР пообещали вскоре обнародовать все детали", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
Пискун трижды занимал должность генпрокурора Украины в разные периоды: 2002-2003 гг., 2004-2005 гг. и в 2007 году. С 2007 по 2012 год был депутатом Украины V и VI созывов от ныне запрещенной "Партии регионов". В 2020 году Пискун некоторое время был советником тогдашней генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая заявляла, что назначила его из-за "опытности".
