ЕС хотят привлечь совместный долг для помощи Украине, пишет Euractiv

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В ЕС рассматривают идею привлечения совместного долга для финансирования Украины без одобрения всех стран-членов, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатов.
Премьер Венгрии Виктор Орбан 17 декабря заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС. По его словам, вместо этого ЕС предлагает взять совместный кредит в пользу Киева.
"Идея состоит в том, чтобы использовать статью 122 (Договора о функционировании Европейского союза - ред.) для задействования голосования по принципу квалифицированного большинства с тем, чтобы внести поправки в положения ЕС о долгосрочном бюджете для совместного займа", - пишет издание.
Один из дипломатов заявил изданию, что председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард подняла вопрос об использовании статьи 122 в ходе встречи с министрами финансов ЕС на прошлой неделе в Брюсселе.
По данным издания, в юридической службе Еврокомиссии исключили такую возможность на встрече постпредов ЕС 16 декабря.
В свою очередь, неназванный европейский чиновник заявил изданию, что идея о выпуске долга без единогласия среди членов ЕС реализуема.
Дипломаты заявили изданию, что рассмотреть использование статьи 122 для выпуска европейского долга руководство ЕС призвала Бельгия.
Еврокомиссия ранее пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. В МИД РФ также заявляли, что Москва ответит на конфискацию российских активов.