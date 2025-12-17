Рейтинг@Mail.ru
Орбан назвал отказ ЕС от российских энергоносителей безосновательным - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/es-2062778864.html
Орбан назвал отказ ЕС от российских энергоносителей безосновательным
Орбан назвал отказ ЕС от российских энергоносителей безосновательным - РИА Новости, 17.12.2025
Орбан назвал отказ ЕС от российских энергоносителей безосновательным
Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал отказ ЕС от российских энергоносителей безосновательным и провальным решением. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T23:05:00+03:00
2025-12-17T23:05:00+03:00
в мире
венгрия
россия
брюссель
виктор орбан
петер сийярто
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_004b4bf16bec2e3f462c9e7b2887d65f.jpg
https://ria.ru/20251217/es-2062776654.html
венгрия
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a67c2176d73555661fab9c530e50ab0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, брюссель, виктор орбан, петер сийярто, дональд трамп, евросоюз, мвф
В мире, Венгрия, Россия, Брюссель, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Дональд Трамп, Евросоюз, МВФ
Орбан назвал отказ ЕС от российских энергоносителей безосновательным

Орбан назвал отказ ЕС от российских энергоносителей провальным решением

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал отказ ЕС от российских энергоносителей безосновательным и провальным решением.
"Я считаю, что отказ ЕС от российской энергетики – это провал. Идея о том, чтобы помимо российских энергоносителей у стран-членов ЕС и всего континента были доступны и другие источники энергии, чтобы диверсифицировать поставки и тем стабильнее была ситуация, была правильной. Но отрезать себя от важнейшего источника поставок - это глупо", - сказал Орбан журналистам в Брюсселе.
По его словам, это противоречит интересам Венгрии, поэтому Будапешт всегда будет "бороться против этого, пока это делали неплохо".
"То, что ЕС сейчас делает с Россией - это безрассудно, мы отрезаем себя от одного из самых богатых и дешевых источников. Совершенно безосновательно, бессмысленно, экономически иррационально", - отметил Орбан.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что, по расчетам МВФ, отказ от российского газа будет стоить для Венгрии около 10 миллиардов долларов и обернется потерей более 4% ВВП.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил РИА Новости, что требование президента США Дональда Трампа ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Руководство Евросоюза завело сообщество в тупик, заявил Орбан
Вчера, 22:52
 
В миреВенгрияРоссияБрюссельВиктор ОрбанПетер СийяртоДональд ТрампЕвросоюзМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала