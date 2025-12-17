БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал отказ ЕС от российских энергоносителей безосновательным и провальным решением.
"Я считаю, что отказ ЕС от российской энергетики – это провал. Идея о том, чтобы помимо российских энергоносителей у стран-членов ЕС и всего континента были доступны и другие источники энергии, чтобы диверсифицировать поставки и тем стабильнее была ситуация, была правильной. Но отрезать себя от важнейшего источника поставок - это глупо", - сказал Орбан журналистам в Брюсселе.
"То, что ЕС сейчас делает с Россией - это безрассудно, мы отрезаем себя от одного из самых богатых и дешевых источников. Совершенно безосновательно, бессмысленно, экономически иррационально", - отметил Орбан.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что, по расчетам МВФ, отказ от российского газа будет стоить для Венгрии около 10 миллиардов долларов и обернется потерей более 4% ВВП.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил РИА Новости, что требование президента США Дональда Трампа ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.