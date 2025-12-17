Рейтинг@Mail.ru
Руководство Евросоюза завело сообщество в тупик, заявил Орбан
22:52 17.12.2025
Руководство Евросоюза завело сообщество в тупик, заявил Орбан
Руководство Евросоюза в последние годы совершило серьезные ошибки, завело сообщество в тупик и должно понести за это ответственность, заявил венгерский... РИА Новости, 17.12.2025
в мире
брюссель
европа
сша
виктор орбан
в мире, брюссель, европа, сша, виктор орбан
В мире, Брюссель, Европа, США, Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Руководство Евросоюза в последние годы совершило серьезные ошибки, завело сообщество в тупик и должно понести за это ответственность, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"В последнее время руководством были допущены такие ошибки, которые завели Евросоюз и страны-члены в такой тупик, что нужно даже не спорить об этом, а постепенно указать, кто несет ответственность. Как мы дошли до этого? Ну, они разрушили всю европейскую экономику. Когда фон дер Ляйен пришла к власти, это был конкурентный регион. О войне не могло быть и речи, это был мирный проект, а теперь мы находимся в состоянии войны. Что ж, кто-то несет ответственность за то, что здесь провал следует за провалом", - сказал Орбан журналистам в Брюсселе.
Орбан ранее заявлял, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
Кроме того, ранее глава правительства Венгрии также заявлял, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
В миреБрюссельЕвропаСШАВиктор Орбан
 
 
