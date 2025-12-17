"Президент" Косово заявила о частичном снятии санкций ЕС

БЕЛГРАД, 17 дек – РИА Новости. "Президент" самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на полях саммита ЕС – Западные Балканы в Брюсселе заявила о частичном снятии ограничительных мер ЕС в отношении косовоалбанских властей в Приштине и скорой полной отмене санкций и интенсификации процесса евроинтеграции Косово.

ЕС ввел ограничительные меры против Приштины летом 2023 года после столкновений на севере края между населяющими его сербами и косовоалбанской полицией. Как сообщила тогда внешнеполитическая служба ЕС, речь идет о "приостановке визитов на высоком уровне, контактов и мероприятий, а также финансового сотрудничества с Косово", речь в том числе о финансировании различных программ в крае из IPA фондов ЕС на десятки миллионов евро.

"Хорошая новость, что произошло частичное снятие ограничительных мер по отношению к Косово со стороны ЕС. Это очень хорошие новости для жителей Косово, на которых негативно действовали эти меры. Мы будем работать со всеми нашими партнерами, чтобы быть уверенными, что будет принято решение о полной отмене этих мер. Есть проекты, которые положительно влияли бы на жизнь наших граждан и улучшали ее качество, качество питьевой воды и воздуха или проекты по объединению общин и поддержке молодежи. Мы думаем, что несправедливо было принимать меры против Косово, но хорошо, что идем к тому, что они будут полностью отменены", - сказала Османи на полях саммита, трансляция велась на сайте Европейского совета

По ее словам, полная отмена ограничений произойдет скоро, как и продвижение по вопросу заявки на членство Косово в ЕС, поданной в декабре 2022 года и до сих пор не рассмотренной Советом ЕС.

Внешнеполитическая служба ЕС сообщила в ноябре 2023 года, что работа органа по Соглашению о стабилизации и ассоциации ЕС и самопровозглашенной республики Косово приостановлена, представители Приштины не будут пока приглашаться на форумы на высоком уровне, средства для самопровозглашенной республики в рамках программ IPA фондов также были поставлены "на ожидание".