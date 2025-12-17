Рейтинг@Mail.ru
"Президент" Косово заявила о частичном снятии санкций ЕС - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/es-2062774053.html
"Президент" Косово заявила о частичном снятии санкций ЕС
"Президент" Косово заявила о частичном снятии санкций ЕС - РИА Новости, 17.12.2025
"Президент" Косово заявила о частичном снятии санкций ЕС
"Президент" самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на полях саммита ЕС – Западные Балканы в Брюсселе заявила о частичном снятии ограничительных мер... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T22:32:00+03:00
2025-12-17T22:32:00+03:00
в мире
косово
приштина
северная македония
евросоюз
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062773914_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5cbe0e0366936fe70452fa9a76d70a1.jpg
https://ria.ru/20251214/kosovo-2061902501.html
косово
приштина
северная македония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062773914_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8e14c2cd013e8e83abcc97e85352384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, приштина, северная македония, евросоюз, европейский совет
В мире, Косово, Приштина, Северная Македония, Евросоюз, Европейский совет
"Президент" Косово заявила о частичном снятии санкций ЕС

Вьоса Османи заявила о частичном снятии санкций ЕС против Приштины

© AP Photo / Virginia Mayo"Президент" самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи
Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
"Президент" самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 17 дек – РИА Новости. "Президент" самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на полях саммита ЕС – Западные Балканы в Брюсселе заявила о частичном снятии ограничительных мер ЕС в отношении косовоалбанских властей в Приштине и скорой полной отмене санкций и интенсификации процесса евроинтеграции Косово.
ЕС ввел ограничительные меры против Приштины летом 2023 года после столкновений на севере края между населяющими его сербами и косовоалбанской полицией. Как сообщила тогда внешнеполитическая служба ЕС, речь идет о "приостановке визитов на высоком уровне, контактов и мероприятий, а также финансового сотрудничества с Косово", речь в том числе о финансировании различных программ в крае из IPA фондов ЕС на десятки миллионов евро.
"Хорошая новость, что произошло частичное снятие ограничительных мер по отношению к Косово со стороны ЕС. Это очень хорошие новости для жителей Косово, на которых негативно действовали эти меры. Мы будем работать со всеми нашими партнерами, чтобы быть уверенными, что будет принято решение о полной отмене этих мер. Есть проекты, которые положительно влияли бы на жизнь наших граждан и улучшали ее качество, качество питьевой воды и воздуха или проекты по объединению общин и поддержке молодежи. Мы думаем, что несправедливо было принимать меры против Косово, но хорошо, что идем к тому, что они будут полностью отменены", - сказала Османи на полях саммита, трансляция велась на сайте Европейского совета.
По ее словам, полная отмена ограничений произойдет скоро, как и продвижение по вопросу заявки на членство Косово в ЕС, поданной в декабре 2022 года и до сих пор не рассмотренной Советом ЕС.
Внешнеполитическая служба ЕС сообщила в ноябре 2023 года, что работа органа по Соглашению о стабилизации и ассоциации ЕС и самопровозглашенной республики Косово приостановлена, представители Приштины не будут пока приглашаться на форумы на высоком уровне, средства для самопровозглашенной республики в рамках программ IPA фондов также были поставлены "на ожидание".
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Самопровозглашенное Косово отправило гумпомощь в сектор Газа
14 декабря, 02:07
 
В миреКосовоПриштинаСеверная МакедонияЕвросоюзЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала