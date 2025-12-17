Рейтинг@Mail.ru
МИД Бельгии рассказал о работе над предложением ЕК по российским активам - РИА Новости, 17.12.2025
21:52 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/es-2062769910.html
МИД Бельгии рассказал о работе над предложением ЕК по российским активам
МИД Бельгии рассказал о работе над предложением ЕК по российским активам - РИА Новости, 17.12.2025
МИД Бельгии рассказал о работе над предложением ЕК по российским активам
Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил в парламенте, что работа над предложением Еврокомиссии об использовании российских активов далека от завершения, предстоит РИА Новости, 17.12.2025
в мире
украина
россия
бельгия
виктор орбан
еврокомиссия
евросоюз
euroclear
https://ria.ru/20251205/es-2060225843.html
украина
россия
бельгия
в мире, украина, россия, бельгия, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Бельгия, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Евросоюз, Euroclear, Санкции в отношении России
МИД Бельгии рассказал о работе над предложением ЕК по российским активам

Прево заявил, что работа над использованием активов РФ далека от завершения

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил в парламенте, что работа над предложением Еврокомиссии об использовании российских активов далека от завершения, предстоит значительная работа.
На прошлой неделе премьер Бельгии Барт де Вевер назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать российские активы для Украины и не исключил подачу обращения в суд в случае решения использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.
"Еврокомиссия добилась определенного прогресса, и мы должны это признать, однако факт остается фактом: до цели еще далеко, предстоит значительная работа", - сказал он.
В среду венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его информации, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, против которого Венгрия строго выступает.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование, как ожидается, на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Постпреды ЕС начали обсуждать предложение ЕК по российским активам
5 декабря, 22:14
 
В миреУкраинаРоссияБельгияВиктор ОрбанЕврокомиссияЕвросоюзEuroclearСанкции в отношении России
 
 
