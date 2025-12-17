МИД Бельгии рассказал о работе над предложением ЕК по российским активам

БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил в парламенте, что работа над предложением Еврокомиссии об использовании российских активов далека от завершения, предстоит значительная работа.

"Еврокомиссия добилась определенного прогресса, и мы должны это признать, однако факт остается фактом: до цели еще далеко, предстоит значительная работа", - сказал он.