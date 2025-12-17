Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Бельгии предрек крах экономики при использовании активов России
21:52 17.12.2025 (обновлено: 22:25 17.12.2025)
Глава МИД Бельгии предрек крах экономики при использовании активов России
Глава МИД Бельгии предрек крах экономики при использовании активов России - РИА Новости, 17.12.2025
Глава МИД Бельгии предрек крах экономики при использовании активов России
Глава МИД Бельгии Максим Прево выступил против использования замороженных российских средств без гарантий, чтобы избежать экономического краха страны. РИА Новости, 17.12.2025
Глава МИД Бельгии предрек крах экономики при использовании активов России

Прево: Бельгию ждет экономический крах при использования активов РФ без гарантий

© AP Photo / Sylvain PlazyЗдание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Sylvain Plazy
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Глава МИД Бельгии Максим Прево выступил против использования замороженных российских средств без гарантий, чтобы избежать экономического краха страны.
"Существуют подходы, которые несут меньшие юридические и финансовые риски", — сказал он в парламенте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Европе — стоять и бояться: Россия обязательно придет за своим
16 декабря, 08:00
При этом Прево подчеркнул, что Бельгия не опасается давления или ответных мер и не отказывается от финансирования киевского режима, а лишь переживает за собственную экономику.
"Репарационный кредит — не единственный способ помочь Украине. Это также не лучшее решение и не тот вариант, который мы предпочитаем", — подытожил он.
Ранее в среду издание Politico сообщило, что решение об изъятии резервов страны ЕС могут принять на саммите 18-19 декабря, сделав это в обход Бельгии. Как утверждается, в понедельник постпреды стран-участниц вновь не смогли убедить Брюссель поддержать использование замороженных средств для финансирования Украины. Бельгийский премьер Барт де Вевер называл эту идею воровством и не исключил подачу обращения в суд.
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации суверенных активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его словам, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран ЕС в пользу Украины, однако Будапешт выступает против.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Орбан написал письмо Путину
Вчера, 17:02

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
При этом Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В свою очередь, Центробанк России уже подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ЕС может заняться российскими активами в других странах, заявила Мелони
Вчера, 18:53
 
В миреБельгияРоссияСанкции в отношении РоссииУкраинаВиктор ОрбанЕврокомиссияЕвросоюзEuroclearСанкцииЭкономикаМИД БельгииСаммит ЕС в Брюсселе
 
 
