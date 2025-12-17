Глава МИД Бельгии предрек крах экономики при использовании активов России

БРЮССЕЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Глава МИД Бельгии Максим Прево выступил против использования замороженных российских средств без гарантий, чтобы избежать экономического краха страны.

"Существуют подходы, которые несут меньшие юридические и финансовые риски", — сказал он в парламенте.

При этом Прево подчеркнул, что Бельгия не опасается давления или ответных мер и не отказывается от финансирования киевского режима, а лишь переживает за собственную экономику.

"Репарационный кредит — не единственный способ помочь Украине . Это также не лучшее решение и не тот вариант, который мы предпочитаем", — подытожил он.

Ранее в среду издание Politico сообщило, что решение об изъятии резервов страны ЕС могут принять на саммите 18-19 декабря, сделав это в обход Бельгии. Как утверждается, в понедельник постпреды стран-участниц вновь не смогли убедить Брюссель поддержать использование замороженных средств для финансирования Украины. Бельгийский премьер Барт де Вевер называл эту идею воровством и не исключил подачу обращения в суд.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации суверенных активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его словам, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран ЕС в пользу Украины, однако Будапешт выступает против.

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear . Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

При этом Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.

Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".