СМИ написали, зачем ЕС хочет предоставить кредит Украине - РИА Новости, 17.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:50 17.12.2025
СМИ написали, зачем ЕС хочет предоставить кредит Украине
ЕС хочет использовать потенциальный кредит для Украины, в основе которого могут лежать замороженные активы РФ, для возрождения собственного ВПК, вводя... РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
евросоюз
euroclear
еврокомиссия
украина
россия
киев
СМИ написали, зачем ЕС хочет предоставить кредит Украине

Bloomberg: ЕС хочет использовать кредит для Украины для возрождения своего ВПК

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ЕС хочет использовать потенциальный кредит для Украины, в основе которого могут лежать замороженные активы РФ, для возрождения собственного ВПК, вводя ограничения, по которым Киев может закупать, в основном, только европейское вооружение, передает агентство Блумберг со ссылкой на имеющийся у него в распоряжении документ.
"ЕС хочет ввести строгие правила в потенциальный кредит для Украины, основанный на российских активах, гласящие: "покупай европейское", - говорится в сообщении.
В частности, утверждается, что от половины средств и до полной возможной суммы в 210 миллиардов евро в течение следующих пяти лет могут быть направлены оборонным производителям, расположенным на Украине, в ЕС и ряде стран-партнеров, таких как Норвегия. В то же время участие других стран в оборонных контрактах будет ограничено и строго регламентировано, что существенно ограничит возможности Киева использовать кредит для закупки оружия американского производства.
Блумберг утверждает, что ЕС сосредоточил свои усилия на более глубокой интеграции с оборонной промышленностью Украины, "стремясь возродить собственную оборонную промышленность".
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против этого предложения, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Орбан назвал заморозку российских активов исторической ошибкой
Вчера, 21:47
 
