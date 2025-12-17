СМИ написали, зачем ЕС хочет предоставить кредит Украине

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ЕС хочет использовать потенциальный кредит для Украины, в основе которого могут лежать замороженные активы РФ, для возрождения собственного ВПК, вводя ограничения, по которым Киев может закупать, в основном, только европейское вооружение, передает агентство Блумберг со ссылкой на имеющийся у него в распоряжении документ.
В частности, утверждается, что от половины средств и до полной возможной суммы в 210 миллиардов евро в течение следующих пяти лет могут быть направлены оборонным производителям, расположенным на Украине, в ЕС и ряде стран-партнеров, таких как Норвегия. В то же время участие других стран в оборонных контрактах будет ограничено и строго регламентировано, что существенно ограничит возможности Киева использовать кредит для закупки оружия американского производства.
Блумберг утверждает, что ЕС сосредоточил свои усилия на более глубокой интеграции с оборонной промышленностью Украины, "стремясь возродить собственную оборонную промышленность".
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против этого предложения, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.