Переговоры в ЕС о российских активах идут вспять, заявил постпред Бельгии
21:05 17.12.2025
Переговоры в ЕС о российских активах идут вспять, заявил постпред Бельгии
Постпред Бельгии в ЕС Петер Моорс ошарашил коллег, заявив им накануне европейского саммита, что переговоры об использовании замороженных российских активов идут РИА Новости, 17.12.2025
Переговоры в ЕС о российских активах идут вспять, заявил постпред Бельгии

Флаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаг ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Постпред Бельгии в ЕС Петер Моорс ошарашил коллег, заявив им накануне европейского саммита, что переговоры об использовании замороженных российских активов идут вспять.
"Мы идем вспять", - приводит газета Politico слова Моорса, сказанные им в ходе дискуссий с другими постпредами.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ЕК сняла вопрос о конфискации активов России с саммита ЕС, заявил Орбан
Вчера, 18:38
Газета назвала шокирующим заявление бельгийского представителя, сделанное им в конце встречи.
Он также заявил, что любое решение по поводу использования активов РФ должно быть принято премьером Бельгии Бартом де Вевером.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Многие в ЕС разделяют позицию Бельгии по активам России, заявил Де Вевер
10 декабря, 21:55
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
