Переговоры в ЕС о российских активах идут вспять, заявил постпред Бельгии

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Постпред Бельгии в ЕС Петер Моорс ошарашил коллег, заявив им накануне европейского саммита, что переговоры об использовании замороженных российских активов идут вспять.
"Мы идем вспять", - приводит газета Politico слова Моорса, сказанные им в ходе дискуссий с другими постпредами.
Газета назвала шокирующим заявление бельгийского представителя, сделанное им в конце встречи.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.