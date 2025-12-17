Порядка 130 человек в Словакии могут лишиться пособия по материальной нужде

БРАТИСЛАВА, 17 дек - РИА Новости. Порядка 130 человек в Словакии, которые отказались от предложенной им работы, могут лишиться пособия по материальной нужде, сообщил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш.

"На основе нашей инициативы "Работа вместо пособий" нам удалось трудоустроить почти 900 человек… В 130 случаях мы начали предпринимать шаги, которые ведут к потере пособия по материальной нужде, это люди, которые отвергли предложение о работе или же к работе не приступили", - сказал Томаш на пресс-конференции по итогам заседания правительства, ее транслировало словацкое новостное агентство TASR в среду.

Он заявил, что "прошло то время, когда человек лежал дома и при этом получал пособия".

"Это несправедливо по отношению к работающим людям, не может человек получать пособия из налогов работающих людей, если он может работать сам", - заключил Томаш.

В июне президент Словакии Петер Пеллегрини подписал поправки, согласно которым безработные в республике могут потерять полагающееся им пособие по материальной нужде, если они откажутся от предложенной им работы. Нововведение вступило в силу с 1 сентября, оно не касается тех людей, которые не могут работать по состоянию здоровья или другим объективным причинам.