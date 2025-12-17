ЕК отложила работу над новыми санкциями против России, сообщают СМИ

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Еврокомиссия вынуждена отложить работу над новым пакетом санкций против России из-за необходимости решить проблему финансирования нужд Украины, сообщает украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам другого источника, проект нового пакета санкций может быть готов уже в январе, чтобы была возможность его утвердить к дате начала специальной военной операции на Украине.