МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Еврокомиссия вынуждена отложить работу над новым пакетом санкций против России из-за необходимости решить проблему финансирования нужд Украины, сообщает украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на европейских дипломатов.
"Комиссия не спешит с 20-м пакетом санкций, так как основное внимание сейчас сосредоточено на поиске решения относительно финансирования Украины в 2026-2027 годах", - приводит издание слова одного из источников.
Отмечается, что именно из-за проблемы финансирования Киева работа по новому пакету санкций была отложена до начала 2026 года.
По словам другого источника, проект нового пакета санкций может быть готов уже в январе, чтобы была возможность его утвердить к дате начала специальной военной операции на Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.