Орбан рассказал о предложении ЕС по Украине - РИА Новости, 17.12.2025
18:58 17.12.2025 (обновлено: 19:16 17.12.2025)
Орбан рассказал о предложении ЕС по Украине
украина
в мире
венгрия
виктор орбан
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
украина
венгрия
россия
Орбан рассказал о предложении ЕС по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 17 дек - РИА Новости. Вместо конфискации российских активов есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, Венгрия строго против, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Есть предложение о совместном кредите вместо (конфискации - ред.) российских активов. Это полностью противоречит интересам Венгрии. Не может быть и речи о займе, в котором Венгрия берет на себя ответственность за кредит, который мы затем отправляем Украине, забудьте об этом", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook *.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Трамп пока не принял решение по новым санкциям против России, пишет Reuters
Вчера, 18:03
 
