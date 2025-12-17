https://ria.ru/20251217/es-2062750688.html
Орбан рассказал о предложении ЕС по Украине
Орбан рассказал о предложении ЕС по Украине - РИА Новости, 17.12.2025
Орбан рассказал о предложении ЕС по Украине
Вместо конфискации российских активов есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, Венгрия строго против, заявил венгерский... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T18:58:00+03:00
2025-12-17T18:58:00+03:00
2025-12-17T19:16:00+03:00
украина
в мире
венгрия
виктор орбан
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_004b4bf16bec2e3f462c9e7b2887d65f.jpg
https://ria.ru/20251217/ssha-2062734885.html
украина
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a67c2176d73555661fab9c530e50ab0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии, россия
Украина, В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия
Орбан рассказал о предложении ЕС по Украине
Орбан: ЕС рассматривает совместный кредит для Украины вместо конфискации активов