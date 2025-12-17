Лидеры Евросоюза могут одобрить изъятие российских активов, пишет Politico

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Лидеры Евросоюза могут договориться на саммите о принципиальном согласии на изъятие активов РФ, а конкретные технические вопросы оставить на рассмотрении Совета ЕС и Европарламента, пишет издание Politico со ссылкой на дипломата.