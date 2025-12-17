Рейтинг@Mail.ru
Лидеры Евросоюза могут одобрить изъятие российских активов, пишет Politico - РИА Новости, 17.12.2025
12:13 17.12.2025
Лидеры Евросоюза могут одобрить изъятие российских активов, пишет Politico
Лидеры Евросоюза могут одобрить изъятие российских активов, пишет Politico - РИА Новости, 17.12.2025
Лидеры Евросоюза могут одобрить изъятие российских активов, пишет Politico
Лидеры Евросоюза могут договориться на саммите о принципиальном согласии на изъятие активов РФ, а конкретные технические вопросы оставить на рассмотрении Совета РИА Новости, 17.12.2025
в мире
россия
украина
бельгия
евросоюз
еврокомиссия
euroclear
санкции в отношении россии
россия
украина
бельгия
в мире, россия, украина, бельгия, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
Лидеры Евросоюза могут одобрить изъятие российских активов, пишет Politico

Politico: лидеры ЕС могут одобрить изъятие российских активов, оставив детали ЕП

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Лидеры Евросоюза могут договориться на саммите о принципиальном согласии на изъятие активов РФ, а конкретные технические вопросы оставить на рассмотрении Совета ЕС и Европарламента, пишет издание Politico со ссылкой на дипломата.
Евросовет, куда входят лидеры ЕС, не является законодательным органом и лишь определяет общие политические ориентиры. Он может утвердить предоставление Украине кредита, основанного на активах РФ, а решение юридических и финансовых деталей, в частности, вопроса гарантий, на которых настаивает Бельгия, будет передано на технический уровень - послам стран ЕС а затем Совету ЕС.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Кулеба призвал ЕС развестись с США
Вчера, 11:17
"Лидеры (ЕС - ред.) могут принять решение касательно формулировок, которые сохранят жизнь репарационному кредиту, в то же время поручая Евросовету и Европарламенту окончательно доработать технические детали - согласиться об использовании российских активов в целом, но не закрывая это дело", - говорится в публикации со ссылкой на дипломата.
Ранее Politico сообщало, что постпреды стран ЕС в понедельник на заседании не смогли убедить Бельгию поддержать планы по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. На прошлой неделе премьер Бельгии Барт де Вевер назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать российские активы для Украины и не исключил подачу обращения в суд в случае решения использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Российские активы останутся замороженными, заявила фон дер Ляйен
Вчера, 11:28
 
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
 
 
