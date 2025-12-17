Рейтинг@Mail.ru
В ЕС допустили принятие решения по активам в обход Бельгии, пишут СМИ - РИА Новости, 17.12.2025
12:00 17.12.2025 (обновлено: 13:06 17.12.2025)
В ЕС допустили принятие решения по активам в обход Бельгии, пишут СМИ
Евросоюз может принять решение по использованию российских резервов в обход выступающих против этого стран, в том числе Бельгии, пишет издание Politico. РИА Новости, 17.12.2025
В ЕС допустили принятие решения по активам в обход Бельгии, пишут СМИ

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии, Брюссель
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии, Брюссель. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Евросоюз может принять решение по использованию российских резервов в обход выступающих против этого стран, в том числе Бельгии, пишет издание Politico.
"Официальные лица и лидеры ЕС все чаще поднимают вопрос о крайней мере —проталкивании <...> кредита (для Украины за счет замороженных российских активов. — Прим. ред.) через квалифицированное большинство или, другими словами, игнорируя возражения некоторых стран и продвигаясь вперед, несмотря на них", — говорится в статье.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Politico: еврочиновник хотел плакать из-за ситуации с российскими активами
Вчера, 10:48
В этом случае те, кто "использует неуступчивость" премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, чтобы скрыть собственное беспокойство о последствиях использования российских средств, окажутся на втором плане, отмечается в публикации.
Так, союзники Киева уже в открытую обсуждают возможность принятия решения квалифицированным большинством, указывается в материале.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Эксперт объяснил, почему ЕС ждет гарантий по активам России
Вчера, 06:01
"Важно, чтобы Бельгия была частью (сделки. — Прим. ред.), но давайте посмотрим. Если этот вариант будет единственным, то почему нет?" — сказала в комментарии Politico премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
По данным издания, в понедельник постпреды стран ЕС вновь не смогли убедить Брюссель поддержать использование замороженных российских активов для финансирования Украины. Де Вевер назвал эту идею воровством и не исключил подачу обращения в суд.
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Зеленский признал, что Киеву могут не достаться замороженные активы России
16 декабря, 03:16

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
При этом Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.

Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В свою очередь, Центробанк России уже подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей.
Решение об изъятии резервов страны ЕС могут принять на саммите 18-19 декабря.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Европе — стоять и бояться: Россия обязательно придет за своим
16 декабря, 08:00
 
