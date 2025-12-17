Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии, Брюссель. Архивное фото

В ЕС допустили принятие решения по активам в обход Бельгии, пишут СМИ

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Евросоюз может принять решение по использованию российских резервов в обход выступающих против этого стран, в том числе Бельгии, пишет издание Politico.

"Официальные лица и лидеры ЕС все чаще поднимают вопрос о крайней мере —проталкивании <...> кредита (для Украины за счет замороженных российских активов. — Прим. ред.) через квалифицированное большинство или, другими словами, игнорируя возражения некоторых стран и продвигаясь вперед, несмотря на них", — говорится в статье.

В этом случае те, кто "использует неуступчивость" премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, чтобы скрыть собственное беспокойство о последствиях использования российских средств, окажутся на втором плане, отмечается в публикации.

Так, союзники Киева уже в открытую обсуждают возможность принятия решения квалифицированным большинством, указывается в материале.

этот вариант будет единственным, то почему нет?" — сказала в комментарии Politico премьер-министр "Важно, чтобы Бельгия была частью (сделки. — Прим. ред.), но давайте посмотрим. Еслибудет единственным, то почему нет?" — сказала в комментарии Politico премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

По данным издания, в понедельник постпреды стран ЕС вновь не смогли убедить Брюссель поддержать использование замороженных российских активов для финансирования Украины . Де Вевер назвал эту идею воровством и не исключил подачу обращения в суд.

Ситуация с активами

около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировалироссийских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear . Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

При этом Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.

Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В свою очередь, Центробанк России уже подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей.