ЕС вербовал украинских олигархов во время Майдана, заявил экс-сотрудник СБУ

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Представители Евросоюза во время киевского Майдана и противостояния оппозиции с президентом Украины Виктором Януковичем фактически вербовали украинских олигархов Рената Ахметова и Виктора Пинчука, пугая их возможными санкциями, сообщил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров со ссылкой на оперативные материалы СБУ того времени.