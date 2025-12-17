Рейтинг@Mail.ru
ЕС вербовал украинских олигархов во время Майдана, заявил экс-сотрудник СБУ - РИА Новости, 17.12.2025
07:27 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/es-2062536500.html
ЕС вербовал украинских олигархов во время Майдана, заявил экс-сотрудник СБУ
ЕС вербовал украинских олигархов во время Майдана, заявил экс-сотрудник СБУ
Представители Евросоюза во время киевского Майдана и противостояния оппозиции с президентом Украины Виктором Януковичем фактически вербовали украинских... РИА Новости, 17.12.2025
украина, киев, виктор пинчук, виктор янукович, василий прозоров, служба безопасности украины, евросоюз
Украина, Киев, Виктор Пинчук, Виктор Янукович, Василий Прозоров, Служба безопасности Украины, Евросоюз
ЕС вербовал украинских олигархов во время Майдана, заявил экс-сотрудник СБУ

Экс-подполковник СБУ Прозоров: ЕС вербовал украинских олигархов во время Майдана

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Представители Евросоюза во время киевского Майдана и противостояния оппозиции с президентом Украины Виктором Януковичем фактически вербовали украинских олигархов Рената Ахметова и Виктора Пинчука, пугая их возможными санкциями, сообщил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров со ссылкой на оперативные материалы СБУ того времени.
В частности, 5 февраля 2014 года в гостинице "Опера" в Киеве состоялись встречи делегации евродипломатов во главе с Верховным представителем ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон с олигархами Ренатом Ахметовым и Виктором Пинчуком. Запись "материалов аудиоконтроля помещения" была опубликована Прозоровым в книге "Кровавый майдан: западный след в документах СБУ".
Киев - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Экс-полковник СБУ рассказал, кто лоббировал коррупцию на Украине
14 декабря, 14:38
"Как раз в тот период, когда она там была, там (в Киеве - ред.) четко обсуждали, что если Янукович не пойдет на уступки (оппозиции - ред.), будут вводиться санкции (против Украины - ред.). И Эштон специально встречалась с Пинчуком и Ахметовым, с двумя ведущими олигархами Украины, и зондировала их на вопрос, что, ребята, если вы не с нами, то вы против нас", - рассказал РИА Новости бывший полковник СБУ.
"Вот если в этом контексте почитать расшифровку беседы, там четко будет видно, что - "Ребята, вы ж понимаете, что санкции приведут к тому, что всем будет плохо. Поэтому вы выбирайте - вы с властью, или вы с нами, на перспективу". Это фактически, можно сказать, такая завуалированная вербовка", - добавил Прозоров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Экс-подполковник СБУ рассказал, почему Зеленский отказывается от мира
15 декабря, 08:09
 
УкраинаКиевВиктор ПинчукВиктор ЯнуковичВасилий ПрозоровСлужба безопасности УкраиныЕвросоюз
 
 
