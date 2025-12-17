ЕС вербовал украинских олигархов во время Майдана, заявил экс-сотрудник СБУ

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Представители Евросоюза во время киевского Майдана и противостояния оппозиции с президентом Украины Виктором Януковичем фактически вербовали украинских олигархов Рената Ахметова и Виктора Пинчука, пугая их возможными санкциями, сообщил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров со ссылкой на оперативные материалы СБУ того времени.
В частности, 5 февраля 2014 года в гостинице "Опера" в Киеве состоялись встречи делегации евродипломатов во главе с Верховным представителем ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон с олигархами Ренатом Ахметовым и Виктором Пинчуком. Запись "материалов аудиоконтроля помещения" была опубликована Прозоровым в книге "Кровавый майдан: западный след в документах СБУ".
"Как раз в тот период, когда она там была, там (в Киеве - ред.) четко обсуждали, что если Янукович не пойдет на уступки (оппозиции - ред.), будут вводиться санкции (против Украины - ред.). И Эштон специально встречалась с Пинчуком и Ахметовым, с двумя ведущими олигархами Украины, и зондировала их на вопрос, что, ребята, если вы не с нами, то вы против нас", - рассказал РИА Новости бывший полковник СБУ.
"Вот если в этом контексте почитать расшифровку беседы, там четко будет видно, что - "Ребята, вы ж понимаете, что санкции приведут к тому, что всем будет плохо. Поэтому вы выбирайте - вы с властью, или вы с нами, на перспективу". Это фактически, можно сказать, такая завуалированная вербовка", - добавил Прозоров.