В Турции рассказали, что может привести к расколу ЕС по вопросу Украины

АНКАРА, 17 дек – РИА Новости. Европейский фронт оказался расколот по вопросу урегулирования конфликта на Украине на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, в Брюсселе при этом сформировалось понимание того, что прямое военное столкновение с Россией может привести к катастрофическим последствиям, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам, конфликтолог Февзи Айтадж.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что Европа разрушается на фоне роста военных расходов стран НАТО и финансирования поставок оружия для Украины , а лидеры Европы в контексте вопросов массовой миграции хотят быть политически корректными, но на практике это их ослабляет. По его мнению, Европа меняется, и если она продолжит так меняться, то многие европейские страны более не будут жизнеспособными.

По словам турецкого эксперта, резкая критика, с которой президент США выступил в адрес европейских лидеров, указывает на глубинные противоречия между сторонами.

"Несмотря на существование Европейского союза как единого политического образования, в вопросах, связанных с Россией и Украиной, говорить о консенсусе уже не приходится. Европейские государства все чаще отстаивают различающиеся, а подчас и противоположные позиции, в том числе на внутриполитическом уровне", - сказал собеседник агентства.

Эксперт отметил, что в этой связи особенно показательной является позиция стран Восточной Европы , реакция которых, по его словам, направлена на недопущение прямой конфронтации с Россией и на поиск путей завершения конфликта на Украине.

"Появилось понимание того, какими катастрофическими могут быть последствия такого столкновения", — заявил Айтадж.

В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России сообщали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.