В Турции рассказали, что может привести к расколу ЕС по вопросу Украины
07:24 17.12.2025
В Турции рассказали, что может привести к расколу ЕС по вопросу Украины
В Турции рассказали, что может привести к расколу ЕС по вопросу Украины
в мире
россия
украина
европа
дональд трамп
владимир путин
такер карлсон
нато
россия
украина
европа
в мире, россия, украина, европа, дональд трамп, владимир путин, такер карлсон, нато, евросоюз, politico, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Евросоюз, Politico, Мирный план США по Украине
В Турции рассказали, что может привести к расколу ЕС по вопросу Украины

Февзи Айтадж: угроза конфликта с Россией ведет к расколу ЕС по вопросу Украины

АНКАРА, 17 дек – РИА Новости. Европейский фронт оказался расколот по вопросу урегулирования конфликта на Украине на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, в Брюсселе при этом сформировалось понимание того, что прямое военное столкновение с Россией может привести к катастрофическим последствиям, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам, конфликтолог Февзи Айтадж.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что Европа разрушается на фоне роста военных расходов стран НАТО и финансирования поставок оружия для Украины, а лидеры Европы в контексте вопросов массовой миграции хотят быть политически корректными, но на практике это их ослабляет. По его мнению, Европа меняется, и если она продолжит так меняться, то многие европейские страны более не будут жизнеспособными.
По словам турецкого эксперта, резкая критика, с которой президент США выступил в адрес европейских лидеров, указывает на глубинные противоречия между сторонами.
"Несмотря на существование Европейского союза как единого политического образования, в вопросах, связанных с Россией и Украиной, говорить о консенсусе уже не приходится. Европейские государства все чаще отстаивают различающиеся, а подчас и противоположные позиции, в том числе на внутриполитическом уровне", - сказал собеседник агентства.
Эксперт отметил, что в этой связи особенно показательной является позиция стран Восточной Европы, реакция которых, по его словам, направлена на недопущение прямой конфронтации с Россией и на поиск путей завершения конфликта на Украине.
"Появилось понимание того, какими катастрофическими могут быть последствия такого столкновения", — заявил Айтадж.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России сообщали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
