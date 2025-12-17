Эксперт объяснил, почему ЕС ждет гарантий по активам России

АНКАРА, 17 дек — РИА Новости. ЕС не уверен в готовности европейских столиц поддержать инициативу по заморозке российских активов, в связи с чем Брюссель стремится заручиться их политическими и юридическими гарантиями, опасаясь остаться один на один с Россией, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал финансовый аналитик и экономический обозреватель Берат Кызыл.

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева . Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

По оценке турецкого аналитика, позиция Брюсселя по вопросу российских активов демонстрирует заметную гибкость и отражает сомнения внутри ЕС.

"Еврокомиссия фактически проверяет уровень поддержки со стороны государств-членов союза, задавая им вопрос о готовности предоставить гарантии в случае возможных правовых последствий", - сказал собеседник агентства.

Кызыл пояснил, что речь идет прежде всего о перспективах судебных разбирательств.

По его словам, в Брюсселе уже сейчас исходят из сценария, при котором после завершения соответствующих процедур Россия может обратиться в международные судебные инстанции, и потому ЕС стремится заранее понять, какие страны готовы занять его сторону при таком развитии событий.

"Существует опасение остаться лицом к лицу с Россией, поэтому необходима поддержка", — резюмировал эксперт.

Конфискация российских активов Евросоюзом будет равносильна объявлению войны и втянет Европу в очень серьезные проблемы, заявил ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан