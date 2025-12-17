Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему ЕС ждет гарантий по активам России - РИА Новости, 17.12.2025
06:01 17.12.2025 (обновлено: 06:08 17.12.2025)
Эксперт объяснил, почему ЕС ждет гарантий по активам России
Эксперт объяснил, почему ЕС ждет гарантий по активам России
Эксперт объяснил, почему ЕС ждет гарантий по активам России
ЕС не уверен в готовности европейских столиц поддержать инициативу по заморозке российских активов, в связи с чем Брюссель стремится заручиться их политическими
2025-12-17T06:01:00+03:00
2025-12-17T06:08:00+03:00
в мире
россия
брюссель
украина
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
g7
россия
брюссель
украина
в мире, россия, брюссель, украина, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Брюссель, Украина, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
Эксперт объяснил, почему ЕС ждет гарантий по активам России

Берат Кызыл: ЕС ждет гарантий по активам РФ, боясь остаться с ней один на один

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
АНКАРА, 17 дек — РИА Новости. ЕС не уверен в готовности европейских столиц поддержать инициативу по заморозке российских активов, в связи с чем Брюссель стремится заручиться их политическими и юридическими гарантиями, опасаясь остаться один на один с Россией, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал финансовый аналитик и экономический обозреватель Берат Кызыл.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мерц оценил шансы на принятие решения ЕС по российским замороженным активам
00:17
По оценке турецкого аналитика, позиция Брюсселя по вопросу российских активов демонстрирует заметную гибкость и отражает сомнения внутри ЕС.
"Еврокомиссия фактически проверяет уровень поддержки со стороны государств-членов союза, задавая им вопрос о готовности предоставить гарантии в случае возможных правовых последствий", - сказал собеседник агентства.
Кызыл пояснил, что речь идет прежде всего о перспективах судебных разбирательств.
По его словам, в Брюсселе уже сейчас исходят из сценария, при котором после завершения соответствующих процедур Россия может обратиться в международные судебные инстанции, и потому ЕС стремится заранее понять, какие страны готовы занять его сторону при таком развитии событий.
"Существует опасение остаться лицом к лицу с Россией, поэтому необходима поддержка", — резюмировал эксперт.
Конфискация российских активов Евросоюзом будет равносильна объявлению войны и втянет Европу в очень серьезные проблемы, заявил ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Зеленский признал, что Киеву могут не достаться замороженные активы России
Вчера, 03:16
 
В миреРоссияБрюссельУкраинаВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении России
 
 
