В Армении обвинили ЕС в вмешательстве во внутренние дела республики

ЕРЕВАН, 16 дек - РИА Новости. Решение ЕС поддержать власти Армении перед парламентскими выборами 2026 года по молдавскому сценарию является вмешательством во внутренние дела республики, заявил лидер оппозиционной партии "Мать-Армения" Андраник Теванян.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Армения просила Евросоюз оказать помощь в борьбе с иностранным влиянием по аналогии с Молдавией. По ее словам, в Армении приближаются выборы, и будут обсуждены вопросы оказания помощи.
"Назначенный (премьером Армении - ред.) Николом Пашиняном министр иностранных дел Арарат Мирзоян обратился к одному из чиновников Европейского союза, Каллас, с просьбой о поддержке ЕС действующей власти Армении на предстоящих парламентских выборах, подобно тому, как это было сделано в Молдове. А в Молдове, напомню, были созданы препятствия для деятельности оппозиции, и выборы были сфальсифицированы. Вот такую поддержку ожидает нынешняя власть от Европейского союза", - заявил политик в видеообращении.
По его словам, получается, что если действующая власть обращается к внешним силам с просьбой вмешаться во внутреннюю жизнь Армении, то это называется "суверенитетом".
"А когда оппоненты действующей власти критикуют эту политику, то это называется пророссийскостью, русофильством, русоцентризмом и так далее", - отметил Теванян.
Второго декабря глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Евросоюз выделит Армении 15 миллионов евро "на устойчивый мир и более устойчивую Армению". По ее словам, эти средства пойдут на различные инициативы, включая обучение разминированию и оборудование, а также меры по укреплению доверия в регионе, "выявление, анализ и реагирование на иностранное вмешательство". В совместном заявлении по итогам встречи министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с руководством Евросоюза отмечается, что ЕС подтверждает поддержку "усилиям Армении по противодействию гибридным угрозам".
В течение нескольких предыдущих лет режим молдавского президента Майи Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти.