В Армении обвинили ЕС в вмешательстве во внутренние дела республики

По его словам, получается, что если действующая власть обращается к внешним силам с просьбой вмешаться во внутреннюю жизнь Армении, то это называется "суверенитетом".

"А когда оппоненты действующей власти критикуют эту политику, то это называется пророссийскостью, русофильством, русоцентризмом и так далее", - отметил Теванян.

Второго декабря глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Евросоюз выделит Армении 15 миллионов евро "на устойчивый мир и более устойчивую Армению". По ее словам, эти средства пойдут на различные инициативы, включая обучение разминированию и оборудование, а также меры по укреплению доверия в регионе, "выявление, анализ и реагирование на иностранное вмешательство". В совместном заявлении по итогам встречи министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с руководством Евросоюза отмечается, что ЕС подтверждает поддержку "усилиям Армении по противодействию гибридным угрозам".