Рейтинг@Mail.ru
В Армении обвинили ЕС в вмешательстве во внутренние дела республики - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:05 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/es-2062509622.html
В Армении обвинили ЕС в вмешательстве во внутренние дела республики
В Армении обвинили ЕС в вмешательстве во внутренние дела республики - РИА Новости, 17.12.2025
В Армении обвинили ЕС в вмешательстве во внутренние дела республики
Решение ЕС поддержать власти Армении перед парламентскими выборами 2026 года по молдавскому сценарию является вмешательством во внутренние дела республики,... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T00:05:00+03:00
2025-12-17T00:05:00+03:00
в мире
армения
молдавия
россия
кайя каллас
арарат мирзоян
никол пашинян
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047720971_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_a31f6046732148bd5d07df7a8776387b.jpg
https://ria.ru/20250717/armeniya-2029809616.html
армения
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047720971_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_8f5fda06df80bab389f348bd65584387.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, молдавия, россия, кайя каллас, арарат мирзоян, никол пашинян, евросоюз
В мире, Армения, Молдавия, Россия, Кайя Каллас, Арарат Мирзоян, Никол Пашинян, Евросоюз
В Армении обвинили ЕС в вмешательстве во внутренние дела республики

Теванян назвал решение ЕС поддержать власти Армении вмешательством в дела страны

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 16 дек - РИА Новости. Решение ЕС поддержать власти Армении перед парламентскими выборами 2026 года по молдавскому сценарию является вмешательством во внутренние дела республики, заявил лидер оппозиционной партии "Мать-Армения" Андраник Теванян.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Армения просила Евросоюз оказать помощь в борьбе с иностранным влиянием по аналогии с Молдавией. По ее словам, в Армении приближаются выборы, и будут обсуждены вопросы оказания помощи.
"Назначенный (премьером Армении - ред.) Николом Пашиняном министр иностранных дел Арарат Мирзоян обратился к одному из чиновников Европейского союза, Каллас, с просьбой о поддержке ЕС действующей власти Армении на предстоящих парламентских выборах, подобно тому, как это было сделано в Молдове. А в Молдове, напомню, были созданы препятствия для деятельности оппозиции, и выборы были сфальсифицированы. Вот такую поддержку ожидает нынешняя власть от Европейского союза", - заявил политик в видеообращении.
По его словам, получается, что если действующая власть обращается к внешним силам с просьбой вмешаться во внутреннюю жизнь Армении, то это называется "суверенитетом".
"А когда оппоненты действующей власти критикуют эту политику, то это называется пророссийскостью, русофильством, русоцентризмом и так далее", - отметил Теванян.
Второго декабря глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Евросоюз выделит Армении 15 миллионов евро "на устойчивый мир и более устойчивую Армению". По ее словам, эти средства пойдут на различные инициативы, включая обучение разминированию и оборудование, а также меры по укреплению доверия в регионе, "выявление, анализ и реагирование на иностранное вмешательство". В совместном заявлении по итогам встречи министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с руководством Евросоюза отмечается, что ЕС подтверждает поддержку "усилиям Армении по противодействию гибридным угрозам".
В течение нескольких предыдущих лет режим молдавского президента Майи Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Захарова объяснила готовность ЕС "инвестировать" в Армению
17 июля, 21:25
 
В миреАрменияМолдавияРоссияКайя КалласАрарат МирзоянНикол ПашинянЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала