Эпидемиолог оценила ситуацию по гриппу и ОРВИ в Подмосковье

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Подмосковье оценивается как благополучная, сообщила главный эпидемиолог минздрава Московской области Зинаида Труш в ответ на сообщения о якобы эпидемии гриппа в регионе.