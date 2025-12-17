Рейтинг@Mail.ru
Эпидемиолог оценила ситуацию по гриппу и ОРВИ в Подмосковье - РИА Новости, 17.12.2025
10:25 17.12.2025
Эпидемиолог оценила ситуацию по гриппу и ОРВИ в Подмосковье
Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Подмосковье оценивается как благополучная, сообщила главный эпидемиолог минздрава Московской области Зинаида Труш РИА Новости, 17.12.2025
Эпидемиолог оценила ситуацию по гриппу и ОРВИ в Подмосковье

Эпидемиолог Труш: эпидситуация по гриппу и ОРВИ в Подмосковье благополучная

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Девушка у мобильного пункта вакцинации населения от гриппа
Девушка у мобильного пункта вакцинации населения от гриппа - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Девушка у мобильного пункта вакцинации населения от гриппа. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Подмосковье оценивается как благополучная, сообщила главный эпидемиолог минздрава Московской области Зинаида Труш в ответ на сообщения о якобы эпидемии гриппа в регионе.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что в Подмосковье фиксируется эпидемия гонконгского гриппа.
"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Московской области находится под контролем и оценивается как благополучная. В настоящее время в регионе, как и ежегодно, наблюдается сезонный подъём заболеваемости респираторными инфекциями. При этом уровень заболеваемости остаётся ниже эпидемического порога на 59%. Отмечу, что в этом году сезонный подъём начался примерно на две недели раньше обычного, что не говорит об осложнении эпидситуации", - отметила Труш, слова которой приводятся в Telegram-канале минздрава Подмосковья.
Эпидемиолог добавила, что в медицинских организациях Подмосковья развернут достаточный коечный фонд для оказания помощи пациентам с гриппом и ОРВИ, предусмотрены резервные мощности на случай роста заболеваемости.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Онищенко рассказал, для кого опасен гонконгский грипп
13 декабря, 02:37
 
Здоровье - Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
