Эпидемиолог оценила ситуацию по гриппу и ОРВИ в Подмосковье

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Подмосковье оценивается как благополучная, сообщила главный эпидемиолог минздрава Московской области Зинаида Труш в ответ на сообщения о якобы эпидемии гриппа в регионе.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что в Подмосковье фиксируется эпидемия гонконгского гриппа.
"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Московской области находится под контролем и оценивается как благополучная. В настоящее время в регионе, как и ежегодно, наблюдается сезонный подъём заболеваемости респираторными инфекциями. При этом уровень заболеваемости остаётся ниже эпидемического порога на 59%. Отмечу, что в этом году сезонный подъём начался примерно на две недели раньше обычного, что не говорит об осложнении эпидситуации", - отметила Труш, слова которой приводятся в Telegram-канале минздрава Подмосковья.
Эпидемиолог добавила, что в медицинских организациях Подмосковья развернут достаточный коечный фонд для оказания помощи пациентам с гриппом и ОРВИ, предусмотрены резервные мощности на случай роста заболеваемости.
