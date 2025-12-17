Рейтинг@Mail.ru
17.12.2025

В Москве установили более тысячи новогодних елей
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:05 17.12.2025
В Москве установили более тысячи новогодних елей
Специалисты комплекса городского хозяйства установили в столице более тысячи новогодних елей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 17.12.2025
В Москве установили более тысячи новогодних елей

В Москве установили более 1 тыс новогодних елей к зимним праздникам

© Фото : Unsplash / Cody ChanНовогодняя елка
Новогодняя елка. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили в столице более тысячи новогодних елей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно украсили столицу к новогодним и рождественским праздникам - по всему городу установили световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток. В общей сложности смонтировали более 4 тысяч объемных конструкций, в том числе площади, улицы, парки и скверы украсили свыше тысячи елей", - отметил Бирюков.
Новогодние украшения, инсталляции и елка у вестибюля станции метро Чистые пруды - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Световые тоннели украсили Москву в преддверии Нового года
5 декабря, 09:35
Заммэра пояснил, что новогодние деревья высотой 6-28 метров декорированы разноцветными шарами, звездами, светящимися гирляндами и другими украшениями. Самые высокие ели появились на Лубянской площади, возле главного входа в парк Горького, в парке "Ходынское поле", на Поклонной горе и в Лужниках.
"Световые арки установлены, в частности, на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере, на Тверской и Манежной площадях, в Газетном и Камергерском переулках. Они прошли технологическую модернизацию и работают в полноцветном режиме с возможностью управления светоцветовыми сценариями. Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформили световыми тоннелями и цифрами "2026", в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.
"За последние годы в Москве сформирован достаточный запас декоративных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции - многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида", - добавил Бирюков.
Праздничное украшение Москвы к Новому году - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В центре Москвы установили восемь световых арок в преддверии Нового года
1 декабря, 09:16
 
