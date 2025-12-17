https://ria.ru/20251217/ekspert-2062553028.html
Ученый рассказал, на что направлено решение США о блокаде танкеров
Ученый рассказал, на что направлено решение США о блокаде танкеров
Профессор Хейфец: Трамп пытается придушить Венесуэлу решением о блокаде танкеров
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о блокаде всех подсакнционных танкеров, которые следуют из Венесуэлы или направляются в страну, является попыткой экономически "придушить" Венесуэлу, заявил РИА Новости профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.
Трамп
заявил во вторник о введении полной "блокады" всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу
и из нее.
"Это очередная попытка придушить экономически Венесуэлу, потому что танкеры - это серьезно", - сказал эксперт.
По его словам, важно также понимать, что не все танкеры, идущие в Венесуэлу, находятся под санкциями, но под действие попадет большая часть теневого флота страны. При этом эксперт подчеркнул, что действия Трампа ударят не только по Венесуэле, но и по Кубе
.
"В то же время, это попытка Трампа добиться своих целей без масштабного ведения боевых действий. Все-таки он пытается найти способ не ввязываться в военную кампанию, которая может привести к непонятным последствиям", - считает Хейфец.
Профессор считает, что последствия такого сценария для региона будут непредсказуемыми.
"Вероятность эскалации существует. Но, судя по всему, идут и переговоры. В данном случае эскалация - это способ подталкивания переговоров к удобному для второго партнера решению", - резюмировал он.
Трамп сообщил 10 декабря о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор США
Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана
. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль сразу обвинил американские власти в пиратстве, назвал произошедшее "вандальским и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции.