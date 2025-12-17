Ученый рассказал, на что направлено решение США о блокаде танкеров

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о блокаде всех подсакнционных танкеров, которые следуют из Венесуэлы или направляются в страну, является попыткой экономически "придушить" Венесуэлу, заявил РИА Новости профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

Трамп заявил во вторник о введении полной "блокады" всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

"Это очередная попытка придушить экономически Венесуэлу, потому что танкеры - это серьезно", - сказал эксперт.

По его словам, важно также понимать, что не все танкеры, идущие в Венесуэлу, находятся под санкциями, но под действие попадет большая часть теневого флота страны. При этом эксперт подчеркнул, что действия Трампа ударят не только по Венесуэле, но и по Кубе

"В то же время, это попытка Трампа добиться своих целей без масштабного ведения боевых действий. Все-таки он пытается найти способ не ввязываться в военную кампанию, которая может привести к непонятным последствиям", - считает Хейфец.

Профессор считает, что последствия такого сценария для региона будут непредсказуемыми.

"Вероятность эскалации существует. Но, судя по всему, идут и переговоры. В данном случае эскалация - это способ подталкивания переговоров к удобному для второго партнера решению", - резюмировал он.