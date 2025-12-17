https://ria.ru/20251217/eksar-2062732296.html
Агентство "Эксар" подвело итоги работы с банками-партнерами
17.12.2025
экономика
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар" провело итоговое в 2025 году заседание своего делового клуба по работе с банками-партнерами, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар" (входит в Группу РЭЦ) провело итоговое в 2025 году заседание делового клуба "PRO."Эксар". В ходе заседания была проведена онлайн церемония награждения банков, активно вовлеченных в реализацию совместных сделок в этом году с вручением почетных грамот", - сообщил РЭЦ.
"Результаты работы в 2025 году стали возможны благодаря тесному взаимодействию с банковским сообществом. Важными факторами успеха выступили: системная поддержка партнеров, внимание к деталям при структурировании сделок, поиск инновационных решений и готовность внедрять нестандартные подходы. Совместная работа позволила достичь значимых показателей в реализации совместных проектов, и мы рассчитываем на дальнейшее укрепление партнерских отношений", – отметила управляющий директор по финансовым продуктам для финансовых институтов "Эксар" Надежда Заблоцкая.
Методологический клуб был запущен в начале года как платформа для обсуждения страховых решений и подходов к структурированию сделок с участием банков и финансовых институтов. Итоговое заседание собрало на своей площадке более 50 представителей из числа банков и финансовых институтов.