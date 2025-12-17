МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Киевский режим подорвал доверие к себе со стороны украинцев и уже не сможет изменить ситуацию с дезертирством из рядов ВСУ, поделился мнением в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

В среду президент России Владимир Путин заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч. В декабре офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ.

"Когда ты заставляешь воевать по принуждению, получается вот такой результат, и сейчас исправить его уже невозможно, потому что нет доверия. Понимаете, оно утрачено на старте, а это самое главное. Нет доверия, понимания целей и задач", - полагает собеседник агентства.

Как считает Килинкаров , причин дезертировать у украинцев много, от несправедливой мобилизации до неясных сроков контракта, дедовщины и отсутствия демобилизации. Фактически, подчеркивает он, люди попадают в "рабство 21 века". При этом "главный бич" для ВСУ – политизированные решения киевского руководства, добавил бывший депутат.

"К тому же на фоне активного переговорного процесса все понимают, что есть вероятность того, что война скоро закончится, и попасть просто в какой-то очередной "мясной замес" не всем хочется", - отметил он.

Как обращает внимание собеседник агентства, способов решить сложившуюся ситуацию у киевского руководства нет. Данные по случаям самовольного оставления части были засекречены, поскольку реальные цифры подорвут авторитет военно-политического руководства Украины. При том финансовом ресурсе, который получает Украина с Запада, ее власти могли организовать справедливую мобилизацию, однако "выбрали деньги", резюмирует Килинкаров.