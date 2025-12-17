Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады оценил ситуацию с дезертирством в рядах ВСУ - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/eks-deputat-2062730049.html
Экс-депутат Рады оценил ситуацию с дезертирством в рядах ВСУ
Экс-депутат Рады оценил ситуацию с дезертирством в рядах ВСУ - РИА Новости, 17.12.2025
Экс-депутат Рады оценил ситуацию с дезертирством в рядах ВСУ
Киевский режим подорвал доверие к себе со стороны украинцев и уже не сможет изменить ситуацию с дезертирством из рядов ВСУ, поделился мнением в беседе с РИА... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T17:48:00+03:00
2025-12-17T17:48:00+03:00
в мире
украина
россия
спиридон килинкаров
владимир путин
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:316:3000:2004_1920x0_80_0_0_354b5e1eb09f34b9477345a6f59c63bd.jpg
https://ria.ru/20251213/odessa-2061804330.html
https://ria.ru/20251211/ukraina-2061524934.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, спиридон килинкаров, владимир путин, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Спиридон Килинкаров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Экс-депутат Рады оценил ситуацию с дезертирством в рядах ВСУ

Килинкаров: Киев не сможет пресечь дезертирства из ВСУ

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Киевский режим подорвал доверие к себе со стороны украинцев и уже не сможет изменить ситуацию с дезертирством из рядов ВСУ, поделился мнением в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
В среду президент России Владимир Путин заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч. В декабре офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ.
Одесса - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Одессе попытались мобилизовать вернувшегося из плена боевика ВСУ
13 декабря, 08:57
"Когда ты заставляешь воевать по принуждению, получается вот такой результат, и сейчас исправить его уже невозможно, потому что нет доверия. Понимаете, оно утрачено на старте, а это самое главное. Нет доверия, понимания целей и задач", - полагает собеседник агентства.
Как считает Килинкаров, причин дезертировать у украинцев много, от несправедливой мобилизации до неясных сроков контракта, дедовщины и отсутствия демобилизации. Фактически, подчеркивает он, люди попадают в "рабство 21 века". При этом "главный бич" для ВСУ – политизированные решения киевского руководства, добавил бывший депутат.
"К тому же на фоне активного переговорного процесса все понимают, что есть вероятность того, что война скоро закончится, и попасть просто в какой-то очередной "мясной замес" не всем хочется", - отметил он.
Как обращает внимание собеседник агентства, способов решить сложившуюся ситуацию у киевского руководства нет. Данные по случаям самовольного оставления части были засекречены, поскольку реальные цифры подорвут авторитет военно-политического руководства Украины. При том финансовом ресурсе, который получает Украина с Запада, ее власти могли организовать справедливую мобилизацию, однако "выбрали деньги", резюмирует Килинкаров.
Украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры 12 ноября сообщало, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Военного ВСУ, находящегося на реабилитации, снова мобилизовали
11 декабря, 21:20
 
В миреУкраинаРоссияСпиридон КилинкаровВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала