Ефимов: продолжается проходка тоннеля Бирюлевской линии метро - РИА Новости, 17.12.2025
11:06 17.12.2025
Ефимов: продолжается проходка тоннеля Бирюлевской линии метро
Ефимов: продолжается проходка тоннеля Бирюлевской линии метро
В Москве продолжается проходка тоннеля Бирюлёвской линии метро между станциями "Остров мечты" и "Кленовый бульвар", сообщил заммэра столицы по градостроительной РИА Новости, 17.12.2025
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: продолжается проходка тоннеля Бирюлевской линии метро

Ефимов: в Москве продолжается проходка тоннеля Бирюлевской линии метро

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Москве продолжается проходка тоннеля Бирюлёвской линии метро между станциями "Остров мечты" и "Кленовый бульвар", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Шестиметровый тоннелепроходческий комплекс "Эсмина" работает в сложных гидрогеологических условиях – помимо твердых и полутвердых глин, здесь расположены песчаные и смешанные водонасыщенные грунты. Кроме того, часть пути тоннелепроходческий комплекс пройдет под руслом Москвы-реки", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Ранее этот тоннелепроходческий комплекс использовался при прокладке Большой кольцевой линии метро.
Бирюлёвская линия метро пройдет от ЗИЛа в районы Бирюлёво Восточное и Западное. Протяженность ветки составит более 22 километров, на ней построят десять станций. Ранее старт проходке тоннеля от "Острова мечты" до "Кленового бульвара" дал мэр Москвы Сергей Собянин. Комплексу "Эсмина" предстоит пройти 1,68 километра на глубине 29 метров. Правый тоннель начали строить летом – его ведет комплекс "Елена". Работы в обоих тоннелях завершатся в 2026 году. На Бирюлёвской линии сейчас строятся три станции: "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар".
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Ефимов: около 1,8 тысячи семей получили жилье в ЮВАО по реновации
Москва Владимир Ефимов (Правительство Москвы) Градостроительный комплекс Москвы
 
 
