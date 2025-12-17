https://ria.ru/20251217/efimov-2062565521.html
Ефимов: продолжается проходка тоннеля Бирюлевской линии метро
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Москве продолжается проходка тоннеля Бирюлёвской линии метро между станциями "Остров мечты" и "Кленовый бульвар", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Шестиметровый тоннелепроходческий комплекс "Эсмина" работает в сложных гидрогеологических условиях – помимо твердых и полутвердых глин, здесь расположены песчаные и смешанные водонасыщенные грунты. Кроме того, часть пути тоннелепроходческий комплекс пройдет под руслом Москвы-реки", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Ранее этот тоннелепроходческий комплекс использовался при прокладке Большой кольцевой линии метро.
Бирюлёвская линия метро пройдет от ЗИЛа в районы Бирюлёво Восточное и Западное. Протяженность ветки составит более 22 километров, на ней построят десять станций. Ранее старт проходке тоннеля от "Острова мечты" до "Кленового бульвара" дал мэр Москвы Сергей Собянин. Комплексу "Эсмина" предстоит пройти 1,68 километра на глубине 29 метров. Правый тоннель начали строить летом – его ведет комплекс "Елена". Работы в обоих тоннелях завершатся в 2026 году. На Бирюлёвской линии сейчас строятся три станции: "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар".