На Таганско-Краснопресненской линии ввели в график движение поездов - РИА Новости, 17.12.2025
10:15 17.12.2025
На Таганско-Краснопресненской линии ввели в график движение поездов
На Таганско-Краснопресненской линии ввели в график движение поездов
Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии введено в график, сообщили в столичном департаменте транспорта. РИА Новости, 17.12.2025
2025
На Таганско-Краснопресненской линии ввели в график движение поездов

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии возобновили

© АГН "Москва" / Никеричев АндрейСтанция "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии
Станция Текстильщики Таганско-Краснопресненской линии - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© АГН "Москва" / Никеричев Андрей
Станция "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии введено в график, сообщили в столичном департаменте транспорта.
На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии ранее были временно увеличены интервалы движения из-за человека на путях.
"Движение на Таганско-Краснопресненской линии в графике", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
