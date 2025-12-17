https://ria.ru/20251217/dvizhenie-2062555058.html
На Таганско-Краснопресненской линии ввели в график движение поездов
На Таганско-Краснопресненской линии ввели в график движение поездов
На Таганско-Краснопресненской линии ввели в график движение поездов
Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии введено в график, сообщили в столичном департаменте транспорта.
На Таганско-Краснопресненской линии ввели в график движение поездов
Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии возобновили