На трассе в Новгородской области перевернулась скорая

"По прибытии сотрудники обнаружили перевёрнутую машину скорой помощи и повреждённый автомобиль ВАЗ... Пострадавшие - фельдшер скорой и роженица - осмотрены медиками и направлены в Великий Новгород", - говорится в сообщении.