На трассе в Новгородской области перевернулась скорая
На трассе в Новгородской области перевернулась скорая - РИА Новости, 17.12.2025
На трассе в Новгородской области перевернулась скорая
Машина скорой помощи перевернулась на трассе в Крестецком округе Новгородской области после столкновения с автомобилем ВАЗ, пострадали фельдшер и роженица,... РИА Новости, 17.12.2025
В Новгородской области перевернулась скорая, пострадали фельдшер и роженица