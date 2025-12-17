Рейтинг@Mail.ru
На трассе в Новгородской области перевернулась скорая
22:22 17.12.2025
На трассе в Новгородской области перевернулась скорая
На трассе в Новгородской области перевернулась скорая
происшествия, новгородская область, боровичи
На трассе в Новгородской области перевернулась скорая

В Новгородской области перевернулась скорая, пострадали фельдшер и роженица

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Машина скорой помощи перевернулась на трассе в Крестецком округе Новгородской области после столкновения с автомобилем ВАЗ, пострадали фельдшер и роженица, сообщает управление защиты населения региона.
Отмечается, что в среду в 19.01 мск в экстренные службы поступило сообщение о ДТП с участием машины скорой помощи на трассе Крестцы - Боровичи. На место происшествия выехали сотрудники пожарной части.
«
"По прибытии сотрудники обнаружили перевёрнутую машину скорой помощи и повреждённый автомобиль ВАЗ... Пострадавшие - фельдшер скорой и роженица - осмотрены медиками и направлены в Великий Новгород", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожарные отключили аккумуляторы автомобилей и осмотрели на утечку топлива.
ПроисшествияНовгородская областьБоровичи
 
 
Заголовок открываемого материала