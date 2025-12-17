В Башкирии четыре человека погибли в ДТП

УФА, 17 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли, трое пострадали при столкновении двух отечественных автомобилей в Кугарчинском районе Башкирии.

ГИБДД по региону сообщили, что на 310-м километре автодороги Магнитогорск - Ира 38-летний мужчина за рулём автомобиля "Лада Веста" выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение со встречной машиной "Лада Гранта".

"В результате ДТП водитель "Гранты" и два его пассажира, а также 50-летняя пассажирка "Весты" скончались до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении Госавтоинспекции региона.