В Башкирии четыре человека погибли в ДТП
В Башкирии четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 17.12.2025
В Башкирии четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли, трое пострадали при столкновении двух отечественных автомобилей в Кугарчинском районе Башкирии. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T16:56:00+03:00
2025-12-17T16:56:00+03:00
2025-12-17T16:56:00+03:00
магнитогорск
УФА, 17 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли, трое пострадали при столкновении двух отечественных автомобилей в Кугарчинском районе Башкирии.
В ГИБДД
по региону сообщили, что на 310-м километре автодороги Магнитогорск
- Ира 38-летний мужчина за рулём автомобиля "Лада Веста" выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение со встречной машиной "Лада Гранта".
"В результате ДТП водитель "Гранты" и два его пассажира, а также 50-летняя пассажирка "Весты" скончались до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении Госавтоинспекции региона.
В башкирской прокуратуре сообщили, что в аварии пострадали трое, в том числе восьмилетний ребенок. "Они осматриваются медиками. Для координации работы правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал прокурор Кугарчинского района Айрат Абсатаров", - говорится в релизе надзорного органа.