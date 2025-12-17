В Пензе три пассажирки автобуса пострадали в ДТП

САРАТОВ, 17 дек - РИА Новости. Три пассажирки автобуса пострадали в тройном ДТП в Пензе в среду, сообщило управление региональной Госавтоинспекции МВД РФ.
"По предварительным данным, 17 декабря текущего года в 12.40 на улице Рахманинова в городе Пенза произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля "Лада Гранта" под управлением водителя, девушки 2006 года рождения, автомобиля KIA К5 под управлением водителя, мужчины 1984 года рождения и автобуса под управлением водителя, мужчины 1977 года рождения. В результате происшествия пассажиры автобуса, женщины 1987, 1966, 1956 годов рождения получили телесные повреждения, были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции по региону.
Областное управление добавило, что причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.
Прокуратура Октябрьского района Пензы взяла на контроль аварию и ход процессуальной проверки, уточнила областная прокуратура.