Рейтинг@Mail.ru
В Омской области двое мужчин и ребенок пострадали в ДТП - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 17.12.2025 (обновлено: 10:49 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/dtp-2062560949.html
В Омской области двое мужчин и ребенок пострадали в ДТП
В Омской области двое мужчин и ребенок пострадали в ДТП - РИА Новости, 17.12.2025
В Омской области двое мужчин и ребенок пострадали в ДТП
Двое мужчин и 14-летний мальчик пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T10:35:00+03:00
2025-12-17T10:49:00+03:00
происшествия
омская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062563075_0:353:960:893_1920x0_80_0_0_c32b12ad96014785ef7ce5fc2f2af6ec.jpg
https://ria.ru/20251215/dtp-2062095060.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062563075_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_777bf43d7e448b8dd8543b7387a86ca3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
В Омской области двое мужчин и ребенок пострадали в ДТП

Двое мужчин и 14-летний мальчик пострадали в ДТП на трассе в Омской области

© Фото : Омская полиция/TelegramДТП в Щербакульском районе Омской области
ДТП в Щербакульском районе Омской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : Омская полиция/Telegram
ДТП в Щербакульском районе Омской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОМСК, 17 дек - РИА Новости. Двое мужчин и 14-летний мальчик пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла ночью на 81-м километре трассы Бакбасар - Азово - Шербакуль - Полтавка в Щербакульском районе Омской области. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 32-летний водитель ВАЗ-2112 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с "Камазом" под управлением 45-летнего мужчины.
"В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два его пассажира - 14-летний мальчик и 39-летний мужчина - с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе.
Окончательно причины и обстоятельства ДТП установят после проверки.
Последствия ДТП в городском округе Ступино. 15 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Подмосковье женщина и двое детей пострадали в ДТП
15 декабря, 12:09
 
ПроисшествияОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала