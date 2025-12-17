На Кубани обломки беспилотников повредили 39 домовладений

КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Обломки БПЛА в Славянском районе Кубани обнаружены по 53 адресам, в результате ночной атаки повреждены 39 домовладений, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"В Славянском районе обломки БПЛА обнаружили по 53 адресам. В результате атаки ночью 17 декабря повреждены 39 домовладений – в Славянске-на-Кубани, поселках Прибрежном и Вишневом, хуторе Бараниковском", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в основном в зданиях повреждены окна и двери, крыши и фасады, также повреждены хозпостройки. В четверг комиссии по обследованию поврежденных строений продолжат работу.
"Администрация муниципалитета окажет жителям необходимую помощь в восстановлении имущества", - добавили в оперштабе.
Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Славянском районе из-за атаки беспилотников пострадали два человека, сейчас они госпитализированы. Также из-за падения обломков БПЛА в этом районе были повреждены высоковольтные линии электропередачи, без электричества оставались 12,7 тысячи человек. Сейчас электроснабжение восстановлено.