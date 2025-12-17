Рейтинг@Mail.ru
На Кубани обломки беспилотников повредили 39 домовладений
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:54 17.12.2025
На Кубани обломки беспилотников повредили 39 домовладений
На Кубани обломки беспилотников повредили 39 домовладений
Обломки БПЛА в Славянском районе Кубани обнаружены по 53 адресам, в результате ночной атаки повреждены 39 домовладений
специальная военная операция на украине
происшествия
славянский район
краснодарский край
славянск-на-кубани
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Славянский район, Краснодарский край, Славянск-на-Кубани
На Кубани обломки беспилотников повредили 39 домовладений

В Славянском районе на Кубани обломки дронов повредили 39 домовладений

КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Обломки БПЛА в Славянском районе Кубани обнаружены по 53 адресам, в результате ночной атаки повреждены 39 домовладений, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Славянском районе обломки БПЛА обнаружили по 53 адресам. В результате атаки ночью 17 декабря повреждены 39 домовладений – в Славянске-на-Кубани, поселках Прибрежном и Вишневом, хуторе Бараниковском", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в основном в зданиях повреждены окна и двери, крыши и фасады, также повреждены хозпостройки. В четверг комиссии по обследованию поврежденных строений продолжат работу.
"Администрация муниципалитета окажет жителям необходимую помощь в восстановлении имущества", - добавили в оперштабе.
Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Славянском районе из-за атаки беспилотников пострадали два человека, сейчас они госпитализированы. Также из-за падения обломков БПЛА в этом районе были повреждены высоковольтные линии электропередачи, без электричества оставались 12,7 тысячи человек. Сейчас электроснабжение восстановлено.
Специальная военная операция на Украине Происшествия Славянский район Краснодарский край Славянск-на-Кубани
 
 
