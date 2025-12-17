https://ria.ru/20251217/draka-2062562190.html
Фигурант дела о драке в Щелково находится в розыске
Фигурант дела о драке в Щелково находится в розыске - РИА Новости, 17.12.2025
Фигурант дела о драке в Щелково находится в розыске
Один из фигурантов уголовного дела о драке в подмосковном Щелково, в ходе которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, находится в межгосударственном...
2025-12-17T10:40:00+03:00
2025-12-17T10:40:00+03:00
2025-12-17T10:45:00+03:00
происшествия
щелково
россия
следственный комитет россии (ск рф)
щелково
россия
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Один из фигурантов уголовного дела о драке в подмосковном Щелково, в ходе которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, находится в межгосударственном розыске, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Симонов Р.Р. объявлен в межгосударственный розыск", - рассказали в суде.
Там уточнили, что Симонов наряду с ещё четырьмя фигурантами обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее СК РФ
сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК "Русская община" в подмосковном Щелково
.
Избиение парня толпой мужчин попало на камеры видеонаблюдения: от удара в челюсть тот упал на асфальт, ударился головой, потерял сознание, но его продолжали добивать, пока нападавших не остановили свидетели. Ерошевич был госпитализирован с серьезными травмами, через несколько дней он скончался.
Об аресте троих мужчин, обвиняемых в избиении, подмосковный главк МВД сообщил вечером 21 августа, когда футболист был еще жив. После его смерти вменяемую фигурантам статью 111 УК РФ ужесточили до части четвертой - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее был арестован четвертый фигурант.
Как узнало РИА Новости из судебных материалов, предполагаемому зачинщику драки Исламу Рустамову позднее добавили обвинение в хулиганстве.